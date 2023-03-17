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自辦重劃業者揭困境 缺乏專業法官影響都市計畫

▲自辦重劃業者在座談會上揭困境，指出缺乏專業法官影響都市計畫。（圖／主辦單位提供）
▲自辦重劃業者在座談會上揭困境，指出缺乏專業法官影響都市計畫。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/台中報導

根據地政年報資料統計，截至去年底，全國完成的市地重劃總面積達1萬8265公頃，相當於700個大安森林公園，對於城市整頓有其貢獻。昨日，逢甲大學國土政策暨不動產研究中心，就針對「自辦土地重劃的貢獻與困境」舉辦座談會，會中自辦重劃業者大吐苦水，籲請政府重視業者面對的困境。

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龍揚開發總經理張岳文表示，自辦重劃被誤解是暴利行業，事實上，重劃費用負擔需送審，法規規定很清楚，甚至很多做了還不能報帳，絕對沒有暴利可言。這可由縣市政府的公辦重劃僅占七成為例，如果那麼好賺，地方政府不是賺翻了嗎？他強調，業者只是賺合理利潤，還要擔負開發風險，大家看到的都是開發成功的，業者也有做到賠錢的，只是擔心影響下一個案子，只能默默吞忍。

其次，動輒而來的司法訴訟，也讓業者有苦難言。張岳文指出，外界對自辦重劃都沒講好話，批判者有話語權，贊同的人不會表達，反對的聲音都很大，導致業者常被誤解。逢大開發總經理萬昆明也認同，很多地主和業者談不妥，亂告一通，就算業者訴訟贏了，他們還是要上訴，拿命跟你拚。遇到這種事，業者只好趕快簽一簽、賠錢算了，否則法院判來判去，讓人更困擾。

逢甲大學土地管理學系教授陳建元認為，在這樣耗時、高成本壓力下，對業者而言，投資風險極高，自然尋求自保之道，亂象自此而起，以致「雖說剛開始同意是50%，但實際上執行下去是100%，過程裡很多人拿翹，真的不好做。」

張岳文表示，獎勵土地所有權人辦法，球員裁判都是政府，審查標準何在？他舉例說明，單元二的何姓地主拿到土地權狀了，但土地還是被黎明幼兒園霸佔，堅持不拆，哪一個案子可以這樣拖十幾年，公部門解決辦法是「你們去協調」。他感嘆，協調應有底線，司法官了解重劃執行嗎？每個人看法規角度不同，公部們還是應該出來協調啦。

何姓地主也忍不住砲轟，法院就是事後諸葛，加上公部門沒有積極作為，他家土地加入重劃，卻被霸佔16年，就算拿到權狀還是拿不回土地，至今沒有人需要負責。他認為，法官在重劃這領域應該要更專業。

這項座談會總結是，政府對於重劃糾紛，或法規疑義應給予協助，而不是以民事糾紛不宜介入為由，甚或擔心被指控圖利而不作為，讓自辦重劃陷入僵局，都市計畫也因而延宕。



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