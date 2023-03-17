國泰醫院團隊訓練有素　成功搶救重症早產兒

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分秒必爭搶救重症兒 考驗國泰團隊應變協調重症新生兒外接除需具備齊全轉送設備，更需有完善的處理流程，以利迅速送達及時搶救，尤其COVID-19疫情期間相關防疫規定要求，在在考驗團隊的應變與協調能力。疫情期間一名於鄰近診所出生的早產兒，出生後發生低溫、低血糖、呼吸費力、血色素低下(僅2.9 g/dL，正常為14 g/dL以上)等問題，為縮短搶救時間，外接團隊事前先請診所完成病人COVID-19 PCR，並於到場判斷評估病人狀況後，於抵院前通知同仁備血，讓這名病人的外接轉診時間有效縮短至70分鐘(據國外研究新生兒外接轉診時間平均為235分鐘，而轉診時間超過120分鐘新生兒併發症會增加62%)。國泰綜合醫院小兒科沈仲敏主任指出，病人到院後診斷為「胎兒母體輸血症」，即病人9成以上血液(209.5 mL)倒輸回流母體，為嚴重貧血(80-150mL以上屬嚴重)，發生率約萬分之三，若未及時搶救，延遲輸血治療，嚴重可能出現低血容性休克、多重器官衰竭的情形，死亡率高達6成以上，即使存活也多留下後遺症。所幸經醫療團隊專業判斷並搶救得宜，病人出院2週內回診檢查肝腎功能及腦部超音波皆正常，成功搶救新生命。國泰綜合醫院重症新生兒外接團隊在小兒科謝武勳顧問醫師及新生兒加護病房主任洪依利醫師帶領下，定期演練新生兒轉診防疫措施，並與鄰近醫療診所合作推動重症新生兒外接轉診服務，建置友善機構資料庫，主動回饋處置情形，並提供家屬遠端視訊服務，各項指標成效顯著，榮獲醫策會國家醫療品質獎(NHQA)主題類銀獎的殊榮。
平日落實紥實訓練 急救發揮團隊專業另為提供孕產兒優質醫療服務，國泰綜合醫院運用擬真練習，強化團隊間溝通與臨床診療服務，成員透過密集的擬真訓練，有效幫助團隊在面對臨床症狀時更加熟悉且果斷處理，提高病人安全及解決問題的效率，為產婦及寶寶爭取更多黃金時間，榮獲2022年醫策會國家醫療品質獎擬真情境類產兒組金獎。
孕產兒安全是近2年來國家政策關注的病安工作目標，國泰綜合醫院重視孕產兒安全，並落實分級醫療轉診制度，以全方位的整合照護模式優化院際外接轉送流程，提供便捷快速的就醫通道及安全友善的醫療環境，提升病人疾病治療成效及時搶救生命，造福需要救治的早產兒與產婦，努力守護母嬰健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57189
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