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今日來講股／銀行危機暫解　台股區間震盪、留意能源生技

▲有分析師認為台股近期表現應該是區間震盪，形成個股各自表現，有題材性的能源與生技股可能較有機會。（圖／NOWnews資料照片）
▲有分析師認為台股近期表現應該是區間震盪，形成個股各自表現，有題材性的能源與生技股可能較有機會。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

歐美銀行危機稍稍解除，但時間接近美國聯準會會議，美股或是台股還會出現震盪嗎？又或者利空出盡，大盤走勢會比較好呢？為此，有分析師認為大盤下方有支撐、上方有壓力，短期內應該呈現區間震盪，而當大盤區間震盪時，就會形成個股各自表現，權值類股可能拉回，但有題材性的能源與生技股可能有機會，至於航海王貨櫃族群稍弱，但不至於完全沒機會。

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啟發投顧分析師陳威伯表示，歐美銀行危機算是暫時解除，預估近期台股應該是區間震盪，因為大盤目前形成類似像頭部的概念，下方有支撐、上方有壓力，上方的壓力趨近於月均線跟季均線的中間，因此預估指數會來回震盪，而當大盤出現區間震盪時，就會形成個股各自表現、各自精采，有些可能會拉回，但有些則有機會持續創新高。

陳威伯指出，受到歐美銀行危機影響，近期可能金融類股影響比較大，建議投資人避開，其他則是在大盤區間震盪情況下，個股各自表現，有題材性的較有機會。如果以族群來看，今年下半年開始天氣要變熱，電價審議也成為焦點，顯示缺水、缺電會成為一個議題，因此源類股、太陽能類股或是儲能儲電概念股會比較有題材性。

再來就是生技族群，陳威伯進一步解釋，生技生醫族群在大盤表現不好的狀況下，比較容易會有資金的進駐跟表現，因為他們的股本比較小。至於高價股跟權值股部分，當大盤指數受到震盪整理甚至拉回時，可能就會比較受到影響，另外強者恆強IC設計也可以留意，像是世芯股價又再往上創新高，來到1200多元。

至於近來話題還是很熱的航海王，陳威伯認為航運股呈現兩極化，散裝航運比較好，但貨櫃因為運價還沒有上來，所以稍弱了一點，但也不是完全沒有機會，因為像長榮宣布配息70元、陽明配息20元，萬海只有配息5元，且萬海宣布去（2022）年有虧損，因此萬海股價直接跌破低點，但長榮跟陽明還是維持震盪整理的格局。

陳威伯進一步表示，大家去觀察，其實可以知道貨櫃族群已經打底很久了，尤其是長榮跟陽明這兩檔，打底至少超過半年的時間，當大盤表現好時，資金會移到電子股去，但大盤比較不穩或震盪整理甚至拉回的情況下，資金就可能會轉到航運去，但現階段說要股價一飛衝天也不可能，畢竟上方套牢籌碼會比較多一點，他認為貨櫃族群近期應是區間震盪，然後逐漸慢慢走高，真的要到大漲的時候，可能要等到運價再度出現上漲時才比較有機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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