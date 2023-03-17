週末濕冷下雨！氣溫降到「剩1字頭」 下週又飆33度高溫
週末出門別忘記要帶傘！根據中央氣象局預報員張承傳表示，明（18）日開始，北部、東半部受到東北季風影響，假日兩天北部、東部有局部雨。而桃園以北、宜蘭氣溫也受到東北季風影響，降到18至20度，建議南來北往的民眾別忘記帶外套，而週日溫度差異不大，約上升1至2度，要注意的是下週三、四有高溫來襲，西半部、東南部飆至30至33度。
記者鍾怡婷/綜合報導
張承傳提醒，週六凌晨開始東北季風增強，會有季風型態的降雨，桃園以北、宜蘭高溫剩下18至20度，與週五相比溫差高達7度，竹苗花蓮22-24度，其他地區26至30度，日夜溫差不大，但南北溫差大於10度，建議北上或南下旅客要特別注意。
週日氣溫回升1至2度，北部氣溫22至25度，其他地區28至29度，要等到了下週一東北季風減弱，各地高低溫陸續回升，白天高溫來到26度。不過舒適天氣卻沒有持續太久，到了下週三、週四溫度一路飆升，高溫飆破30度至33度，若是快的話下週五東北季風再度增強，氣溫才會逐漸下降，慢的話則要等到下週末才會逐漸降溫。
至於本週末兩天，北部、東部整天都有降雨機率，若要出遊可得記得攜帶雨具；下週一開始東北季風減弱，降雨機率下降，轉而變多雲到晴，不過受到華南一小波水氣、不穩定的波動東移，週日深夜到週一凌晨北部仍有短暫雨的機會。