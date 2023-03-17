名家論壇》蕭徐行／黑金派系復辟　國民黨向人民說再見

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南投敗選一事，國民黨並沒有務實檢討，沒有了解敗選的理由是南投民心求變，南投人民希望能有新人出頭，國民黨同志們不能認清2024年大選是民眾厭惡民進黨，不是民眾信賴國民黨，而且與民進黨比較，仍處於相對弱勢中，好好團結努力向上，反而自我感覺良好，召集一批社會形象有爭議的黨內同志來「喬」選舉，卻還仍然提不出總統與立法委員初選辦法。
這樣由有爭議性人物要來進行的沒有初選程序的候選人挑選工作，當然容易讓人有黑箱作業之實，且不能獲得社會各界的信賴與尊重。更糟的是，這些有爭議性的人物還能自我加以辯解，完全不在乎社會民眾投射的負面印象，一再地想「靠勢」傲慢而行，即使擁有再強的候選人，國民黨也會因為選策會的黑色陰影而蒙上陰霾，抱憾而敗。
民進黨去年九合一選舉的大敗，黑金就是敗選的關鍵因素之一，選後排避黑金，無所不用其極；但是，當國民黨還在嘲諷民進黨玩假的，不敢真正動手整治台南的治安與議長賄選時，國民黨反而提出有黑金爭議性的選舉策略委員會名單，先不要管選策會是否真能大公無私，將來被提名的總統與立法委員名單優不優秀，漂不漂亮；民進黨只要天天宣傳這些提名人選是由黑金背書的，是與黑金掛鉤的，當選後不會反黑金的，這樣國民黨還要參選嗎？還有勝利的機會嗎？
2000年，陳水扁能夠擊敗連戰與宋楚瑜，根本的原因就是因為國民黨在90年代後期，為了維持政權與黑金相結合，結果國內治安敗壞，政商勾結不斷，貧富差距擴大，造成民眾對於國民黨的不滿，因而政黨輪替。繼之，2008年阿扁爆發的金權醜聞，讓民進黨兵敗如山倒；2016年，國民黨因為政商勾結與貧富差距過大，造成民眾不滿，使得政權再次輪替；如今，通貨膨脹造成民眾生計的痛苦，物品的缺乏讓民眾生活捉襟見肘，以及貧富差距再次擴大，讓民進黨2024年維持政權面臨極大的壓力與挑戰。民進黨秉於政權保衛戰，乃開始進行自我改革；相對的，國民黨提不出好的政綱政見，進行讓民眾有感的改革外，連找一批沒有爭議，或是社會賢達、專家學者來幫忙「選賢與能」都不願意，那麼年底的下場就令人點滴在心中了。
讓民眾知道為什麼2024要選國民黨執政，才最重要。國民黨根本的問題，還在於要趕快提出一套完整的初選辦法，讓有意願參選的人有參選的可依循之道，其次，是趕快把政黨的理念與政綱政見整理出來，讓參選的人有可闡述的政策憑藉與依據，不該只是找一批有爭議的人來搞小圈圈，作為排擠他人的黑箱子。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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千夫諾諾，不如一士諤諤。侯友宜以「侯侯做代誌」作為政治人設，也在去年獲得民眾的認同得以高票連任新北市長，正說明不噴口水、不重藍綠、民眾權益優先、好好為民做事的政治態度才是多數民眾欣賞的政治人物。這樣一位苦幹實幹的好同志所提出來的嘔心建言，卻被當作侯友宜個人為了爭取總統提名，向朱立倫發動的攻擊。聽不下建言，反而來攻擊侯友宜，怪不得除了部分國民黨支持者，多數民眾根本不看好國民黨重返執政。
春暖花開之際，台灣最重要的總統與立法委員選舉將拉開序幕，曾準確預測台灣去年九合一大選結果爆紅的日本政治學者小笠原欣幸，在民進黨內政不修、外交不行的狀況下，這次勝利雖然對民進黨有利，但未改變選局，2024總統大選民進黨與國民黨仍是「五五波」的態勢。兩大黨的下一步都要謹慎小心，避免犯錯，國民黨需要提出好的步驟與機制，趕快改組選策會，建立公正公開的初選機制，才能真正與民進黨征戰沙場。