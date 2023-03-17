周玉蔻點名接棒林昶佐！林楚茵：選舉一直不在生涯規劃
無黨籍立委林昶佐今（17）日拋出震撼彈，由於家庭成員發現罹患罕見疾病，因此自己無意爭取2024立委連任。面對中正萬華區立委將出現空缺，媒體人周玉蔻點名綠營不分區立委林楚茵出戰。對此，林楚茵回應，選舉這件事情一直不在自己的生涯規劃中。
記者孫唯容／綜合報導
林昶佐無預警宣布退出參選立委，導致各界議論，周玉蔻點名綠營不分區立委林楚茵接棒林昶佐。林楚茵今天在臉書表示，聽聞林昶佐的聲明很震驚不捨，我們在立法院不只是同樓層的鄰居，這幾年來我們也共同在立院並肩作戰，包含反送中、反惡罷、西藏人權等議題。
林楚茵指出，只要是有關人權與民主議題，林昶佐總是挺身而出，自己身為好夥伴，卻從不知道他在家庭上面臨的身心煎熬，真的是辛苦他了。她也說，即使未來無法在立院一起作戰，相信我們仍會繼續為台灣打拚、為民主自由奮鬥，祝福我們的好戰友林昶佐。
至於被點名出戰選中正萬華區立委，林楚茵表示，感謝周玉蔻的點名，這代表自己從媒體轉戰政治圈，努力有被看見，這是最大的鼓勵。
不過，林楚茵也話鋒一轉，坦承「選舉這件事情一直不在生涯規劃中」，但也要大家放心，監督政治與揭發不公不義是媒體人的天職，自己會持續努力，並繼續為民眾與民進黨發聲。