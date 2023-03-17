比李多慧還早！「啦啦隊IU」遇1事無緣來台 3年後近況曝
韓國啦啦隊女神李多慧，今（16）日宣布來台灣加盟樂天桃猿，最快將在4月14日與大家見面，掀起台灣網友激烈討論，更有人形容媲美「大谷翔平來台打球」的等級。事實上，早在李多慧之前，樂天桃猿曾簽下譽有「啦啦隊界IU」的南韓女孩李河潤，可惜因為疫情關係，始終無法來台，也成為球迷心中的遺憾。
記者詹鎰睿/綜合報導
現年24歲的李河潤，在尚未加入啦啦隊之前，就是韓國職棒韓華鷹的忠實球迷，再加上表哥也在該球隊效力，李河潤2017年就順利成為啦啦隊成員，憑藉170公分的身高，以及神似歌手IU（李知恩）的甜美臉蛋，讓她人氣爆漲，更譽有「啦啦隊界IU」之封號。
2020年樂天桃猿就宣布簽下當年襲捲韓職的李河潤，轟動一時，可惜的是剛好碰上疫情爆發，李河潤遲遲無法來台灣應援，直到2021年才宣布引退，成為台灣球迷心中的遺憾。目前李河潤轉戰演員、平面、廣告模特兒，生活也過得相當精彩，偶爾也會現身球場看球，IG擁有9.7萬名粉絲追蹤。
隨著李多慧確定來台，成為南韓第一人，也讓不少球迷想到李河潤近況，紛紛期盼有朝一日能看到李河潤來台灣應援的夢想，「可惜！我猿本來超期待」、「從來沒出現過的洋將」、「河潤可惜，沒能來成」、「還沒看到本人就引退了」、「沒跳過一次就遇到疫情了。」