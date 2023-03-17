女駕駛追撞前車！一看「車頭有天使」 眾驚：這台2千萬
開車上路每分每秒都必須注意路況，除了保護生命安全之外，甚至也能避開荷包大失血的窘境。今（17）日就有民眾在路上目擊，一位開著CRV的女駕駛從後方撞上一輛勞斯萊斯「鬼魅」，而現場畫面曝光，更讓許多愛車族嚇壞「這樣超額險夠賠嗎？」
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書社團《爆廢公社》上分享，今（17）日他下午行經淡水濱海路一段時，突然目擊前方發生一起車禍，女駕駛開著白色的HONDA CRV轎車，撞上前方一輛黑色轎車的右後方，導致車燈、保險桿部分嚴重損毀，而一看黑色轎車上的標誌，更讓他忍不住驚呼「看來這妹子如果沒保超額險很難善了了。」
仔細一看照片中這輛黑色轎車，竟是豪車王者之一的「勞斯萊斯」(Rolls Royce)，對比「勞斯萊斯」官網的車款照片，遭追撞的黑色轎車應是「鬼魅」（Ghost）車款，其標準軸距版就要價1,935萬元，若再加上各式客製化配件，價格破2千萬元相當容易。得知這輛車驚人的身價後，不少用路人紛紛驚呼「車頭有天使，這超額如果沒有保個一千萬，應該是賠慘了」、「超額也要看夠不夠，這已經是賣腎都解決不了的問題」、「上次才在紅樹林看到保時捷追撞…這次更貴了」、「有天使的車，撞了才會明白超額險的重要」。
更有愛車族化身估價員，紛紛開始推測「尾燈、保桿、後葉、後廂蓋這些，再加一個輪框，送原廠處理我預估2~300w之間」、「這台要價2千萬，幸好我超額險都保2000萬，現在好車滿街上路，1000萬已經不太夠」。後續也有淡水當地民眾在臉書社團《細說淡水》中回報，這輛勞斯萊斯已經被拖吊車吊離現場。