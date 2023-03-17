定於一尊！賴清德將代表民進黨戰2024 412正式獲提名
2024總統大選民進黨內初選今（17）日登記截止，共計有2人領表，不過最終只有副總統、賴清德1人完成登記，待3月22日中執會通過初選候選人資格審查後，並於4月12日公告後，賴清德即正式成為民進黨總統參選人。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨內總統初選今日下午17時登記截止，共計黨員陳進昌、賴清德2人領表，最終陳進昌並未完成登記手續，僅賴清德於15日上午9時30分在前屏東縣長潘孟安陪同下，親自赴中央黨部完成登記，並繳交登記費及民調費共計500萬。
依照民進黨日前通過的「2024年第16任總統及第11屆區域立法委員提名初選選務工作日程」，3月22日中執會中將審查初選候選人資格，由於賴清德同額登記，因此只要審查通過，民進黨總統提名人選將於3月22日確認，並於4月12日公告後正式獲得提名；此外，依日前協議，由於總統初選同額登記，立委初選民調將會提前一周。
黨政人士表示，賴清德同額登記，將待下周中執會審查資格後，才會正式拍板民進黨2024總統參選人。不過，在此之前，民進黨今日已盤整「正規軍」，邀約KOL等級的黨籍民代開會，就政策論述、澄清謠言等討論，未來待總統、立委提名人選陸續拍板後，將全力衝刺，讓台灣人民感動、信賴。