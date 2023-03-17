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《黑暗榮耀》霸凌5人幫「手機藏彩蛋」！互設暱稱超爆笑

▲《黑暗榮耀》霸凌5人幫的手機裡，儲存彼此名字時也套入了角色性格。（圖／Netflix提供）
▲《黑暗榮耀》霸凌5人幫的手機裡，儲存彼此名字時也套入了角色性格。（圖／Netflix提供）

記者賴禹妡/台北報導

Netflix韓劇《黑暗榮耀》開播後立即成為熱門話題，不少劇迷對大快人心的結局都相當滿意，也在重刷時發現許多彩蛋，就有人發現，原來霸凌5人幫的手機裡，儲存彼此名字時也套入了角色性格，雖然Netflix官方字幕沒有翻譯出來，但還是成為一大亮點。

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《黑暗榮耀》中的霸凌五人幫讓觀眾恨得牙癢癢。（翻攝自林知衍Instagram）
▲霸凌5人幫的手機裡，彼此設定的暱稱成為一大亮點。（圖／翻攝自林知衍Instagram） 
帶領霸凌5人幫的「朴涎鎮」，雖然表面看似和大家都要好，但心裡把錢跟權勢看得比任何東西都還重，因此只將真的有錢人全宰寯及李蓑蘿當朋友，在5人幫的對話群組可以看到，她將李蓑蘿暱稱設定為蓑蘿（사라），但崔惠程卻是直接使用全名（최혜정）。 

▲《黑暗榮耀第二季》飾演霸凌主謀朴涎鎮的林智妍發文自嘲。（圖／Netflix）
▲帶領霸凌5人幫的「朴涎鎮」，雖然表面看似和大家都要好，但心裡把錢跟權勢看得比任何東西都還重，因此只將真的有錢人全宰寯及李蓑蘿當朋友。（圖／Netflix）
至於小混混孫慏梧在劇中要威脅其他4人，使用手機一一聯絡對方時，畫面顯示全宰寯的名字被設定為「屌宰寯（좆재준）」，朴涎鎮則是「朴婊鎮（박년진）」，李蓑蘿為「李蓑毒（이사약）」，甚至喜歡多年的崔惠程也被改為「崔惠奶（최혜젖）」，一舉一動完全呼應他的低俗人設。 

▲（圖／翻攝自Netflix）
▲孫慏梧手機將喜歡多年的崔惠程改為「崔惠奶（최혜젖）」。（圖／翻攝自Netflix）
而公子哥全宰寯的手機則是將孫慏梧稱為「狗崽子（개새끼）」，李蓑蘿為「蓑蘿Lee（사라 리）」，崔惠程是「惠程Choi（헤정 초이）」，最大的對手河度領被叫做「河度令頁（하도여ㅇ）」。此外，崔惠程一直以來都暗戀著全宰寯，就將對方暱稱設為「宰寯尼（재준니）」，在劇中這些微小細節很難被注意到，卻十足展現角色個性與彼此間的關係，讓人不得不服編劇的細心！ 

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