高虹安與部長立委會勘　王國材允協助打通竹市交通瓶頸

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高虹安表示，針對後續考察之「高速公路智慧交控計畫」、「通學步道計畫」，以及「新竹運輸走廊交通安全改善計畫」、「縣市先導公車計畫」、「大眾運輸月票方案」等專案，會後已請市府團隊積極研擬提案計畫，儘快提出申請爭取中央補助，完善竹市交通建設。
此外，「縣市先導公車計畫」整合182路公車及園區巡迴巴士，串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，班距40分鐘也將縮短20分鐘，且優先使用電動公車，不僅提升搭乘便利性，也可減少學生使用機車。而王國材也允諾優先補助竹市推動先導公車，將預留8輛電動公車供竹市使用，並會盡力協助竹市客運業者媒合司機，解決司機人力荒。
交通處長倪茂榮指出，國道1號高速公路新竹地區有4處交流道，縣、市與園區號誌控制長期各自為政，常因下游紓解效率差，車流常回堵至高速公路造成主線塞車，未來將依部長指示，盡快研擬上、下午尖峰2年期計畫合併提案，期能儘快推動舒緩園區交通。
倪茂榮說，針對「縣市先導公車計畫」市府已與科學園區取得共識，整合182路公車與園區巡迴巴士，是竹市首條直達園區的公車路線，進入陽明交大也完成竹市5所大學「公車進校園」的最後一塊拼圖，雖182路公車遇疫情運量下滑30%，目前已恢復99%， 預期先導公車運行後，可大幅提升公車運量。
秘書長張治祥表示，感謝王國材部長允諾支持上述2計畫，針對每項議題提出具體建議，包括高速公路智慧交控計畫可合併提案、光復路一段行人改善可參考韓國經驗縮小路幅增加步行空間、協調公車客運業者改善駕駛薪資待遇等，市府團隊今日也展現迫切改善交通建設的決心，會依據今日交通部意見儘速修正後提出申請。