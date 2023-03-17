潘映竹挽袖露二頭肌！騎重機摔車 「骨頭錯位」留後遺症
藝人潘映竹近來於戲劇《加油喜事》、《機智校園生活》露臉，近年熱愛騎重機的她，今（17）日與林采緹、徐瑋吟、李芝儀（安柏）和李汶靜（花花）等人出席公益活動時，透露曾因不慎摔車，除了臉部瘀青之外，手的骨頭也錯位，直到現在還有後遺症。
記者侯家瑜/台北報導
潘映竹透露有次獨自旅行到南澳一家咖啡廳，外面停了一台哈雷，就意外和老闆開啟重機話題，隨後一群車友也登門，除了結交到舒適圈外的朋友以外，也讓她愛上重機。潘映竹強調騎重機有一定的風險，呼籲大家騎車要帥不要搶快，而她前陣子也因為摔車，臉上佈滿瘀青，手整個腫起來，後來到國術館，還被診斷出骨頭錯位，雖然一個多月就復原，但至今仍留有後遺症，手會不時痠痛。
許多人會誤以為潘映竹身材纖細，無法駕馭重機，潘映竹現場直接拉起公主袖，秀出訓練有成的二頭肌，證明自己有在健身，也鼓勵大家打破性別框架，只要有興趣就要勇敢去嘗試。潘映竹也表示若想把重機當興趣，還是需要一些資金，「我光是重機就要20萬，保養、改車和行頭裝備等，加起來也至少要80萬。」也補充和該名咖啡廳老闆目前仍有聯絡，還分享自己的寫真集給對方，但她澄清雙方沒有任何情愫，就只是都是性情中人。潘映竹至今恢單大約一年多，上段感情結束後，她變得喜歡獨處，「以前我比較好追，有局我就是照單全收，現在看到新朋友和我打招呼，我會比較無感、很難敞開心房 。」
林采緹、徐瑋吟、李汶靜（花花）、李芝儀（安柏）和潘映竹今化身公益大使，出席紅心字會「為弱勢家庭兒童募集營養餐費，讓小朋友三餐不挨餓」公益活動，同時發佈由阿沁為愛打造的公益歌曲《從黑夜中醒來》，5位女孩用愛唱出生命的故事，共同為弱勢家庭、兒童，勇敢擊退黑暗，迎向光明而喝采。