全聯會公開支持 兩岸海空直航及「小三通」全面正常化
疫情趨緩，全球邊境陸續解封，陸委會宣布自3月10日起，開放大陸10個定期航班航點，以及13個包機航點的「10+13」方案，並由交通部於近日內公布執行細節後實施。對此，全球客家崇正會聯合總會公開表示，支持兩岸海空直航，以及「小三通」全面正常化，有助於增進兩岸客家族群交流。
記者金武鳯/台中報導
全球客家崇正會聯合總會代總執行長曾觀濤表示，後疫情時代，兩岸疫情趨緩，已經停滯三年的小三通復航，以及多航點的兩岸直航，對於增進兩岸客家族群交流，促進觀光經濟發展，有極大助力。因此支持兩岸海空直航及「小三通」全面正常化。全聯會也希望透過議題投票網站，讓年輕族群針對兩岸海空直航及「小三通」全面正常化議題發表意見。議題投票網站：https://reurl.cc/MX8lp4
曾觀濤說明，歷史悠久的客家團體香港崇正會，是於1998年9月27日召開客家代表大會，經客家領袖黃石華提議成立全球客家崇正會聯合總會（簡稱全聯會）。 全聯會秉承客家先賢以天下為已任，愛民族愛社會，積極與世界客家社團、鄉親聯結，並籌辦推展客家大小活動，在海内外都有深厚影響力。
台灣是客家族群聚集重鎮，2023年全聯會配合世界客家博覽會在台灣，將於台灣更深入的推廣兩岸客家文化交流活動，推展年輕族群都認識客家文化。全球客家崇正會聯合總會去年更於線上成立客家元宇宙線上文化VR館，結合豐饒的客家歷史人文、客庄地景、時序物產、美食生活與語言體驗，並透過擬實境將文化重新整合，完成了「客庄族群」「 豐騰味緒」「 客家名人 」「為民發聲」 「來趣上客」「 歲時祭儀」「 嬉客來尞」八個展廳，希望透過線上多元傳播，更積極保存客家文化。客家線上文化館:hakkameta.net。