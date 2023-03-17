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電價平均漲11%、用電大戶漲17%　工總4理由表遺憾

▲針對這次電價審議結果出爐，產業高壓以上用電大幅調高17%，中華民國全國工業總會今（17）日表示遺憾。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對這次電價審議結果出爐，產業高壓以上用電大幅調高17%，中華民國全國工業總會今（17）日表示遺憾。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

針對這次電價審議結果出爐，電價平均漲幅達11%，產業高壓以上用電大幅調高17%。為此，中華民國全國工業總會今（17）日表示，產業界對此結果表示遺憾，認為如此無法達到全民節電的效果，工總認為採分階段緩漲方式，更能符合各界期待，同時認為電價漲幅減半應擴及今年才衰退產業，此外工總也提到，目前能源政策要達成淨零碳排目標可能更加困難。

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工總發出新聞表示對電價審議結果感到遺憾，理由說明如下。

一、無法達到全民節電的效果：能源局統計，2021年用電量最多的是工業部門，約1614億度，占全體57%，服務業與住宅用電約占全體35%，然此次產業的電價調幅顯然過高，除不符用電的比例原則，恐也無法達到全民節電的效果。

二、採分階段緩漲方式，更能符合各界期待：主計總處下修今年GDP至2.12% 是近8年最低成長，甚至111年第四季初步統計為負的0.41%、經濟部最新統計今年2月出口連6黑，創近2年最慘紀錄、CPI也預估升破2%，通膨問題短時間不易解決。

另勞動部公布最新一期無薪假統計，實施家數已經來到2392家，人數高達17532人，和上一期相比，不僅家數、人數都增加，以上數據均顯示產業經營環境正在急遽惡化當中。此刻大幅調高電價，對產業帶來莫大的衝擊，除牽動物價上漲，也會對勞工就業穩定帶來不利的影響，未採分階段緩漲方式，產業界深感遺憾。

三、電價漲幅減半應擴及今年才衰退產業：對於易受景氣衝擊的產業，政府規劃2022年下半年用電量比前一年衰退1成，漲幅就給予打對折優惠。然由於目前產業經營環境急遽惡化當中，今年才處於衰退的產業不但電價漲幅沒有打對折優惠，且調幅比去年還高，尤其台灣中小企業居多恐無法承擔。

四、目前能源政策要達成淨零碳排目標更形困難：報載核二廠2號機停機除役，75億發電缺口如何遞補，台電坦言，今年再生能源發電量可多超過50億度，燃氣發電也會多發30億度。由於再生能源與天然氣的發電成本高出核電甚多，預估燃料發電成本也會大幅增加。且學者預估燃氣發電量，1年二氧化碳就多排120萬噸，電力碳排放係數也勢必居高不下，達成淨零碳排目標更形困難。

產業界向來最為關心供電穩定的問題，政府雖再三保證供電無虞，但核二廠二號機除役後的電力缺口，加上半導體生產暢旺、持續擴廠及台商回台投資等因素，用電需求大幅成長，預估2022至2028年每年用電成長率約2.3%。因此，未來電力需求缺口只會更加擴大，電力不足或供電不穩，都會對產業帶來鉅大損失，所以呼籲政府應將供電穩定列為首要施政重點。

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