林采緹斷開聖母式戀愛 離婚後領悟「相互尊重」才值得
32歲的林采緹與前夫、饒舌歌手胡睿兒離婚後，就沒有再傳出新戀情，不過她今（17）日與潘映竹、徐瑋吟、李芝儀（安柏）和李汶靜（花花）出席公益活動時，表示身邊還是會圍繞2個以上的追求者，不過現在不急著找對象，強調未來另一半要能給她尊重、在乎她的感受，且做事情要有分寸。
記者侯家瑜/台北報導
林采緹當年懷胎9個月時，遇上前夫在夜店撿屍醜聞，離婚後，她展開精采的單身生活，體驗健身、高爾夫球等，身邊不乏追求者。而走過一段婚姻的林采緹，認為「尊重」在關係中相當重要，坦言以前都不太敢把內心想法說出來，擔心被貼上「不成熟」的標籤，後來才意識到，原來能與對方自在相處，且對方也能替自己著想，雙方懂得溝通、協調，才是健康、值得嚮往的感情。
林采緹表示過去在感情中，習慣委屈求全，形容是「聖母式」的戀愛，「以前我都覺得要包容，有點『聖母情節』，我不想讓對方認為我很幼稚，但其實我根本不大器也不灑脫。」就連身旁朋友苦言相勸也聽不進去，不過她認為，就是因爲當時的「不清醒」，才有現在成熟的自己。林采緹還提到過去無法接受姊弟戀，但現在只要超過25歲就可以，「可能現在自己年紀也大了，才需要往下修。」
林采緹、徐瑋吟、李汶靜（花花）、李芝儀（安柏）和潘映竹今化身公益大使，出席紅心字會「為弱勢家庭兒童募集營養餐費，讓小朋友三餐不挨餓」公益活動，同時發佈由阿沁為愛打造的公益歌曲《從黑夜中醒來》，5位女孩用愛唱出生命的故事，共同為弱勢家庭、兒童，勇敢擊退黑暗，迎向光明而喝采。