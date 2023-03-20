輕症免隔離今上路！怎樣算輕症、如何請假　10大QA一次看

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A：如果你出現發燒、呼吸道症狀等COVID-19相關症狀，而且快篩又呈現陽性反應的話，沒有呼吸困難、意識不清等警示症狀，也不是65歲以上、慢性病患者及孕產婦等高風險族群者；又或是你是快篩出現陽性反應，但身體只是感到輕微不適，甚至無特別感覺，此上都算是「輕症確診者」，自今（20）日起皆免隔離、免通報。
📌Q：我是輕症確診者，「0+N」新制上路後可以隨意出門嗎？
A：可以喔！不過前提是你沒有發燒，只要戴上口罩就可以出門。如果體溫高於37.5°C則建議在家休養，因為這時候你的身體抵抗力低，要是被外在細菌病毒侵害就更糟了，等到退燒至少1天後，就可以戴上口罩安心出門。不過，還是提醒避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人士的場所，像聚餐、聚會及公眾集會等。
📌Q：如果我發現輕症患者無罩出門，可以檢舉處罰他們嗎？
A：非常感謝你對防疫的認真與積極！雖然新制「0+N」自主健康管理屬於指引性質，並沒有訂罰則。不過，身為防疫尖兵的你還是可用溫馨口吻勸說對方，相信他們會感受到你「同島一命」誠摯的心。
📌Q：我是輕症確診者，「0+N」新制後可以請假嗎、怎麼請？
A：自己的健康自己顧，COVID-19輕症跟生病感冒同樣都能請假，只是會依你的身分不同出現不同的假別與規定，詳細情形條列如下：
◾軍職人員／病假，沒有不利處分。
◾公務人員／病假，從確診當天或隔天開始5天以內都可以請病假，不列入年度病假天數計算，也不能以此衡量考績。同時，也可選擇居家辦公。
◾教師／如無法居家辦公或線上教學的話，可以請病假。從確診當天或隔天開始5天以內都可以請病假，不列入年度病假天數計算，也不能以此衡量考績，因此沒執行的課務則由學校協助安排代課並支付鐘點費。
◾學生／病假，從確診當天或隔天開始5天以內請病假，不列入出缺席紀錄，家長可請防疫照顧假。
◾勞工／普通傷病假，從確診當天或隔天開始5天以內可以請一般病假，公司不可以因此扣發全勤獎金。補充說明依《勞基法》規範，勞工1年內有30天「未住院普通病假」，只要請病假總天數沒超過30天，老闆都應該要發半薪喔。
◾醫護人員／輕症即無症狀感染者自發病日或採檢陽性日起，5日內不建議上班。建議居家休養，由機構訂定支持性給假政策，症狀緩解且1次家用快篩陰性，可提前返回工作，如篩檢為陽性但院方需要你回去回工作，建議調整工作內容，或以照護COVID-19病人為原則。
📌Q：我是輕症確診的勞工，沒發燒不想請病假被扣薪，可以去上班嗎？
A：如果你希望照常出勤，老闆應該尊重你的意願。你也可以和老闆協調改採居家或遠距上班。老闆不可以要求你不要出勤，也不能要你快篩陰性才能回去上班。但若是老闆堅持不讓你出勤，他就必須正常付你薪水。
📌Q：小孩輕症確診請假在家休息，我還可以請「防疫照顧假」嗎？
A：只要你的孩子是12歲以下，或是有身心障礙證明的國高中、五專學生，家長都還是可以請「防疫照顧假」。不過1天只能1名家長請假照顧小孩，而且因為不是公假，雇主雖然得配合准假，但是可以不發請假那天的薪資。
📌Q：輕症確診不用看醫師，要拿什麼憑據請假？
A：請假依據建議採認快篩陽性證明（例如照片）即可，不須要求出具醫師開立之診斷證明。
📌Q：輕症確診免隔離免通報，之前買的防疫保單還會賠嗎？
A：產險公會10日開會討論，決定「若經診斷屬輕症者，依疾管署規範，不再認定屬法定傳染病，保險公司依約不予理賠。」也就是說3/20起，COVID-19輕症確診者不能再申請理賠。同樣，輕症確診者3/20起也不能再領勞保傷病給付。
📌Q：成人快篩陽性重症症狀有哪些、什麼情況要就醫？
A：依指揮中心指引，如果你快篩陽性而且出現以下8種警示症狀，以及65歲以上、慢性病患者和孕產婦（產後6周內）等3類高風險對象的話，都應立即撥打119，或請同住親友接送或自行步行、開車前往就醫。
◾喘或呼吸困難
◾持續胸痛或胸悶
◾意識不清
◾皮膚/嘴唇或指甲床發青
◾無法進食/喝水或服藥
◾過去24小時無尿或尿量顯著減少
◾收縮壓<90mmHg
◾無發燒之情形下心跳>100次/分鐘
📌Q：兒童快篩陽性重症症狀有哪些、什麼情況要就醫？
A：依指揮中心表示，雖然兒童染疫後重症機會比成年人低，但兒童比較不善表達身體不適感受，建議家長仔細觀察若孩子快篩陽性，且有14任何一種症狀，也都應立即送醫治療。
◾抽搐
◾意識不佳或持續昏睡
◾呼吸困難或有胸凹現象
◾唇色發白或發紫
◾血氧飽和度低於94%
◾肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗
◾體溫高於41°C
◾肌躍型抽搐（指快速且不自然的肌肉抽動，例如打嗝、睡眠抽搐等）
◾步態不穩
◾發燒超過48小時或高燒超過39°C合併發冷／冒冷汗
◾退燒後持續活動力不佳
◾退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛
◾持續性的嘔吐、頭痛或腹痛
◾超過12小時未進食或解尿