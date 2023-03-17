中職／世界的啦啦隊！韓籍李多慧加入樂天女孩

李多慧加入樂天桃猿啦啦隊！林襄遭喊「被碾壓」3字回應

▲李多慧（左）將加入樂天女孩，有人將同團當紅的成員林襄（右）拿來做比較，認為林襄在舞蹈方面被海放。（圖／翻攝自李多慧、林襄IG）
▲李多慧（左）將加入樂天女孩，有人將同團當紅的成員林襄（右）拿來做比較，認為林襄在舞蹈方面被海放。（圖／翻攝自李多慧、林襄IG）

記者賴禹妡/台北報導

「Rakuten Monkeys」樂天桃猿今（17）日宣布，韓職女神李多慧（Dahye Lee）將加入旗下啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」，成為第8位成員，消息一出立馬讓大批球迷嗨翻，由於李多慧來勢洶洶，有人將同團當紅的成員林襄拿來做比較，認為林襄在舞蹈方面被海放，對此林襄也以3字回應，高EQ的回覆讓眾人讚爆。 

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▲樂天女孩新成員李多慧來自韓國。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩新成員李多慧來自韓國。（圖／樂天提供）
李多慧7歲就開始學習肚皮舞，還曾在韓國舞蹈比賽中奪得金牌，2019年以起亞虎啦啦隊隊員身分現身球場，因為外型亮麗、舞技精湛而爆紅，但卻因太過搶眼，被抨擊搶走球員風采，之後決定退出球團。 

▲林襄再次於經典賽紅到海外，不少女網友就點出，她的笑容真的厲害。（圖／翻攝林襄IG）
▲有人將李多慧拿來和正紅的林襄比較，直言「李多慧這是連林襄都被壓在地上碾」。（圖／翻攝林襄IG）
如今李多慧選擇加入樂天女孩，消息曝光後立即掀起網友熱議，「這洋將太兇猛了」、「真的很正」、「當時就有不少人敲碗她來台灣」，也有人將她拿來和正紅的林襄比較，「李多慧這是連林襄都被壓在地上碾」、「林襄輸了」、「不只外貌身材跟舞蹈都直接碾壓林襄」。 

▲（圖／翻攝自「Rakuten Girls」臉書）
▲林襄對於李多慧即將加入的消息，回覆3字展現出高EQ。（圖／翻攝自「Rakuten Girls」臉書）
對此，林襄也展現出高EQ，在樂天臉書留言「天花板」3字，還打上兩個冒愛心的符號，讓粉絲們現身力挺女神，「就算仙女下凡也是支持妳」、「希望可以同框」、「妳才是天花板」、「跟妳一樣襄」。 

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