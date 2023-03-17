李多慧加入樂天桃猿啦啦隊！林襄遭喊「被碾壓」3字回應
「Rakuten Monkeys」樂天桃猿今（17）日宣布，韓職女神李多慧（Dahye Lee）將加入旗下啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」，成為第8位成員，消息一出立馬讓大批球迷嗨翻，由於李多慧來勢洶洶，有人將同團當紅的成員林襄拿來做比較，認為林襄在舞蹈方面被海放，對此林襄也以3字回應，高EQ的回覆讓眾人讚爆。
記者賴禹妡/台北報導
李多慧7歲就開始學習肚皮舞，還曾在韓國舞蹈比賽中奪得金牌，2019年以起亞虎啦啦隊隊員身分現身球場，因為外型亮麗、舞技精湛而爆紅，但卻因太過搶眼，被抨擊搶走球員風采，之後決定退出球團。
如今李多慧選擇加入樂天女孩，消息曝光後立即掀起網友熱議，「這洋將太兇猛了」、「真的很正」、「當時就有不少人敲碗她來台灣」，也有人將她拿來和正紅的林襄比較，「李多慧這是連林襄都被壓在地上碾」、「林襄輸了」、「不只外貌身材跟舞蹈都直接碾壓林襄」。
對此，林襄也展現出高EQ，在樂天臉書留言「天花板」3字，還打上兩個冒愛心的符號，讓粉絲們現身力挺女神，「就算仙女下凡也是支持妳」、「希望可以同框」、「妳才是天花板」、「跟妳一樣襄」。