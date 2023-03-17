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直擊BLACKPINK演出現場!77間廁所、50攤位賣早午晚餐宵夜

▲BLACKPINK將於18日、19日在高雄國家體育場 （世運主場館）開唱。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲BLACKPINK將於18日、19日在高雄國家體育場 （世運主場館）開唱。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/高雄報導

南韓女天團BLACKPINK將於18日、19日在高雄國家體育場 （世運主場館）開唱，《NOWnews今日新聞》搶先幫粉絲場勘，現場已備妥50間攤販、77間流動廁所之外，還有7帳周邊商品區以及45台收銀機，準備迎戰2天9萬人潮。

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▲BLACKPINK演唱會周邊商品區。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲BLACKPINK演唱會周邊商品區。（圖／記者陳雅蘭攝）
根據活動場外統籌陳小姐表示，攤販將於早上8點半到場準備，11點對外營業，預計賣到晚上12點結束，現場食物攤位總計50攤，包含飲品、炸物、烤物、冰品等，而其他工作人員透露「剩多少賣多少賣到完為止，保證粉絲看完演出還有東西吃，不怕餓肚子」。

除了攤販，場外已備妥77間流動廁所、4位女神Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa的背板供粉絲拍照，以及7個周邊商品區，帳篷內有45台收銀機結帳；目前已有包含工作人員、工讀生等百位人士正在外場布置、前置作業中。

BLACKPINK此趟訪台各項細節保密到家，除了來台、離台班機屬於「高機密資訊」，高雄市政府發言人也向《NOWnews今日新聞》表示不知情，全權交由專業的主辦單位規劃，記者致電高雄航空站發言人，對方未接電話。而現場攤販也不接受採訪，表示皆由主辦控管，韓方工作人員亦不准媒體在場外久留拍攝；準備入場熟悉環境的百位工讀生，整隊時就被沒收手機，不得帶入場，戒備森嚴。

▲場外備妥77間流動廁所。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲場外備妥77間流動廁所。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲場外有50間攤販，預計從早賣到演出結束，粉絲不怕餓肚子。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲場外有50間攤販，預計從早賣到演出結束，粉絲不怕餓肚子。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼BLACKPINK演唱會須知、拍照打卡區。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼BLACKPINK演唱會須知、拍照打卡區。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼BLACKPINK演唱會須知、拍照打卡區。（圖／記者陳雅蘭攝）
 
▲數百名工讀生準備入場熟悉環境。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲數百名工讀生準備入場熟悉環境。（圖／記者陳雅蘭攝）



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