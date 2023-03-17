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衝BLACKPINK周末演唱會！阿達「忘帶1物」坐到高雄眼神死

▲阿達也是BLACKPINK的粉絲之一，沒想到提早一天下高雄，才發現忘了帶演唱會門票。（圖／翻攝阿達IG）
▲阿達也是BLACKPINK的粉絲之一，沒想到提早一天下高雄，才發現忘了帶演唱會門票。（圖／翻攝阿達IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK將在明（18）日一連兩天在高雄體育館開唱，目前所有粉絲、歌迷早就安排好行程，紛紛衝到高雄旅遊備戰。不過藝人阿達卻發生悲劇，到了高雄才發現演唱會門票還放在台北，直接讓他眼神死。

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阿達今天中午在IG上PO文：「悲愴！原本開心瞬移回高雄要看BLACKPINK演唱會，到了高雄發現…票在台北的家…餐桌上…好想開窗戶！」便忍不住詢問，「這種狀況怎麼解？」接著留下一張坐在高鐵上眼神死的自拍照，逗得大家哈哈大笑。

貼文曝光後，也引來解婕翎、陳敬宣、恩熙俊、莎莎等多名好友的關心，「請人寄快捷下去？」、「悲劇」、「比悲傷更悲傷」、「看來只好在門口跟著跳了」、「叫lala送！」

▲BLACKPINK本週來台開唱。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK將在明後天高雄開唱，讓許多粉絲相當期待。（圖／翻攝BLACKPINK臉書）
不過，也有網友分享類似經驗，「之前看五月天也是這個狀況，現場應該會有臨時警局，報案遺失，前提是你要知道票的所有資料，包括訂單編號座位等，然後等演唱會快開始，沒人進去你的位置，主辦方就會讓你進去了～」

所幸，距離演唱會還有一天的時間，如果阿達坐高鐵來回，應該還可以解決，也剛好藉由這件事情警惕大家，「超哭！我會記得收好票的」、「這真的很難解」、「這時候就是考驗你是不是真的BLACKPINK粉絲～」、「我懂！我有經驗，上次我從台南搭車上桃園，發現我把演唱會門票忘在台南，我的機車車廂裡。」


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