衝BLACKPINK周末演唱會！阿達「忘帶1物」坐到高雄眼神死
南韓人氣女團BLACKPINK將在明（18）日一連兩天在高雄體育館開唱，目前所有粉絲、歌迷早就安排好行程，紛紛衝到高雄旅遊備戰。不過藝人阿達卻發生悲劇，到了高雄才發現演唱會門票還放在台北，直接讓他眼神死。
記者詹鎰睿/綜合報導
阿達今天中午在IG上PO文：「悲愴！原本開心瞬移回高雄要看BLACKPINK演唱會，到了高雄發現…票在台北的家…餐桌上…好想開窗戶！」便忍不住詢問，「這種狀況怎麼解？」接著留下一張坐在高鐵上眼神死的自拍照，逗得大家哈哈大笑。
貼文曝光後，也引來解婕翎、陳敬宣、恩熙俊、莎莎等多名好友的關心，「請人寄快捷下去？」、「悲劇」、「比悲傷更悲傷」、「看來只好在門口跟著跳了」、「叫lala送！」
不過，也有網友分享類似經驗，「之前看五月天也是這個狀況，現場應該會有臨時警局，報案遺失，前提是你要知道票的所有資料，包括訂單編號座位等，然後等演唱會快開始，沒人進去你的位置，主辦方就會讓你進去了～」
所幸，距離演唱會還有一天的時間，如果阿達坐高鐵來回，應該還可以解決，也剛好藉由這件事情警惕大家，「超哭！我會記得收好票的」、「這真的很難解」、「這時候就是考驗你是不是真的BLACKPINK粉絲～」、「我懂！我有經驗，上次我從台南搭車上桃園，發現我把演唱會門票忘在台南，我的機車車廂裡。」