全球35億人罹口腔病！3族群看牙免掛號費　醫曝1招防蛀牙

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中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧指出強調，口腔疾病導致的影響不是只有疼痛、功能喪失而已，口腔跟全身健康也互有關連，且口腔疾病也會導致自信心喪失、焦慮等心理症狀，並影響社交互動、生產力降低以及醫療處置的時間與費用，這些都是因疾病而產生的負擔。
今年世界口腔健康日的主題為「BE PROUD OF YOUR MOUTH」（以口腔健康自豪），黃耀慧強調，人人都應落實「愛牙四守則」，維持正確的口腔保健習慣，謹記「檢、刷、線、嚼」四字口訣，包含定期進行口腔「檢」查、早晚使用含氟牙膏「刷」牙、每天使用牙「線」 、飲食完使用含氟漱口水，或是「嚼」無糖口香糖，根據倫敦國王學院最新實證醫學文獻研究，這也可以有效降低28%蛀牙發生率、控制致齲菌數量、減少牙菌斑數量。
衛福部與中華民國牙醫師公會全國聯合會也攜手合作，自4月1日至4月15日，懷孕婦女、嬰幼兒及15歲以下青少年於活動期間，持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙的牙醫診所或醫院牙科部就診，可享免掛號費的福利。
為促進口腔健康，衛福部分享，民眾可善用含氟食鹽、含氟漱口水、含氟離子濃度1000ppm以上牙膏預防齲齒，世界衛生組織更建議，可同時利用多種氟化物防齲。
衛福部也提到，考量學童成長速度差異性，自111年9月1日起，國小學童臼齒窩溝封填補助施作年齡條件，由原6至9歲，放寬為6至12歲，另為提供系統性氟化物的攝取管道，自105年起，推動食鹽加氟，多管齊下，以促進國人口腔保健。
衛福部提醒，為預防牙周病，政府也提供12歲以上健保民眾每半年一次牙結石清除（洗牙），懷孕婦女、糖尿病、口乾症、腦血管疾病、洗腎、惡性腫瘤等高風險疾病患者，每3個月即可接受牙結石清除醫療服務，以降低國人口腔疾病發生率。