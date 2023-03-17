獨／墜毀輕航機與飛行少女同款 極速破300公里要價3千萬
彰化16日發生輕航機墜毀造成2死意外，目前失事原因仍在調查中。輕航機所屬的順風俱樂部晚間在臉書貼出3點聲明，表示將依法負責到底。而事故輕航機也被證實是斯洛伐克Shark鯊魚競賽機，極速可達317 km/h，飛行高度可達4500公尺，也是比利時女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford），創下最年輕獨駕飛機環繞地球女性紀錄，所駕駛的同款機型，一台定價3000萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
引進鯊魚機的順風飛行俱樂部創辦人饒自強，原是F16戰鬥機飛官也曾擔任過波音747巨無霸飛機及A330法國空中巴士機師，他同時也是品牌創辦人，旗下擁有醫美診所與產後護理之家。
女星李冠儀曾在YouTube頻道，開箱順風飛行俱樂部的「斯洛伐克SHARK鯊魚競賽機」，該機型號稱是全世界最快的輕型飛機，全機採碳纖維打造、重量不到400公斤，馬力雖然只有100匹，但極速可達317km/h，飛行高度可達4500公尺，最遠航程可達1660公里。
想成為鯊魚機「機主」得付出多少代價？饒自強在李冠儀開箱影片中表示，鯊魚機一台定價3000萬元，包3年的維護保養與檢驗，還附送一個免費機棚，沒有飛行執照、但懷抱飛行夢者也可在此漸進式學習，學會後可在原地考取民航局的單飛執照。不想買飛機者，饒自強指出也另有100萬、200萬及500萬的飛行俱樂部會員專案，包你學會開飛機。