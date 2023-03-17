準媽咪缺鐵恐害寶寶生長遲緩！ 國健署授4招儲鐵

【健康醫療網／記者張慈恩報導】準媽咪在懷孕的過程中，隨者胎兒的成長，母體的血液量會增加，以利運輸足夠的營養素給持續發育的胎兒，此時身體若是缺鐵，血液中無法運送足夠氧氣，容易導致孕期缺鐵性貧血。
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育齡婦女約2成有貧血 懷孕者恐影響胎兒依據國民健康署106-109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果顯示，我國15-49歲育齡婦女貧血的盛行率為19.1%（血紅素濃度<12 g/dL視為貧血），缺鐵性貧血盛行率為13.7%（血紅素濃度<12g/dL與儲鐵蛋白<15ng/ml視為缺鐵性貧血）。女性進入青春期後，每個月會有經血的流失，若鐵質攝取不足，易成為缺鐵性貧血的高風險族群，而缺鐵性貧血亦是懷孕時最常見的貧血類型之一，如果懷孕初期鐵質缺乏，可能增加嬰兒早產、出生體重過輕或死胎等風險，孕婦也容易出現疲倦、嗜睡、頭暈、臉色蒼白等情形，且寶寶在胎兒時期會預先儲存出生至6個月大體內所需的鐵質，若胎兒無法從母親體內獲得足夠的鐵質，可能造成其出生後生長遲緩。
日常飲食儲鐵4招 備孕更輕鬆 為預防缺鐵性貧血，國民健康署提供4招鐵質攝取建議，讓有懷孕計畫的婦女透過飲食，調整身體狀況，做好備孕的準備：
1.攝取富含鐵質的食物：平常的飲食中，可經由富含鐵質的紅肉類、海產類（如文蛤、章魚、牡蠣）、內臟類(如豬肝、鴨血、雞心)及豆類與其製品(如黑豆、小方豆干、豆干絲)來補充。
2.攝取深綠色蔬菜：除了動物性食物外，深綠色蔬菜的鐵，亦可作為部分鐵質的來源，如紅莧菜、白莧菜、紅鳳菜等，建議每日至少攝取1份(煮熟約0.5碗)，除了攝取鐵質還有纖維，可以幫助腸道的蠕動與健康。
3.搭配富含維生素C的食物：用餐中或餐後2小時內食用富含維生素C的新鮮當季水果(如：柑橘、芭樂、鳳梨、小番茄)，可以增進鐵質吸收。
4.避免用餐時喝茶與咖啡：茶葉、咖啡中的單寧酸與咖啡因會阻礙鐵質的吸收，若非喝不可，建議於用餐後的兩小時再酌量的飲用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57124
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