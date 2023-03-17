電價漲不停！三三會：企業只能接受 呼籲得保證供電穩定
經濟部今（17）日召開電價審議委員會，審議會議決議，平均電價調漲11%，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲其電價17%。為此，三三會發出聲明表示無奈但也只能接受，但強調政府必須做出供電穩定的保證。同時指出此將影響企業投資意願及競爭力。另外，也希望政府將電價與能源政策一起重新檢討。而為了避免影響通膨，建議應加大調降關鍵原物料的關稅及貨物稅範圍及幅度。
記者許家禎／台北報導
針對這次電價審議結果，三三會發出聲明建議如下。一、經濟部調漲電價，企業雖然無奈但也只能接受，但須做出供電穩定的保證。二、工業用電大戶貢獻經濟成長率、稅收、出口及創造就業，針對用電大戶調漲幅度高達17%，將影響企業投資意願及產業競爭力與就業。
三、電價應與能源政策一起調整，建議政府應參考國際趨勢，並兼顧台灣能源的脆弱性，重新檢討能源政策，保留核能為基載電力，核二、核三延後除役，並評估重建核四，以達到供電穩定及合理電價。
四、為了避免電價調整影響通膨，建議應加大調降關鍵原物料的關稅及貨物稅範圍、幅度，並延長期限至少到今年12月底。並檢討調降營業稅、取消油氣類以外之貨物稅以穩定物價。