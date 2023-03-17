住宅用電為何從701度開始調漲？經濟部曝從兩層面考量

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經濟部說明，近期國際燃料價格雖有回跌，但仍是高檔，2022年台電公司每賣1度電就虧損1.2元，為減少台電虧損及由較有能力者負擔較多電費的原則下進行調整。因此審議會決定，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲其電價17％，而產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%，低於產業高壓的調幅。
會前，曾有傳言指出，住宅每月用電501或701度以上微調、逾千度調幅達雙位數，然而，結果出爐後，住宅用戶卻是從用電701度以上者才開始調漲，對此，商業總會理事長許舒博於會中休息時間向媒體表示「從701度開始，還可接受」，雖是喜事一樁，但也同時引人好奇，究竟委員會是基於什麼樣的原因，決定更動調整級距。
林全能透露，住宅700度以下不調整，共有93%、1231萬戶不受影響，此次委員會討論焦點包含維持全民用電品質、台電穩定供電、照顧民生等，去年住宅用電1001度以上才做調漲，在將近半年多來的時間，節電成效佳，同時也顧及到對民生衝擊不要太大，因此決議700度以下不調整，701至1000度微調3%，住宅用電1001度以上則調漲10％。
此次電價調整後，住宅用戶每度電將從2.61元，調升至每度2.65元，產業面則從每度2.91元，調至每度3.38元。整體受影響用戶達1493萬戶，不受影響者則有1316萬戶。