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住宅用電為何從701度開始調漲？經濟部曝從兩層面考量

▲電價費率審議會於今（17）日召開，其中，住宅701至1000度微調3%，用電1001度以上則調漲10％。（圖／NOWnews資料照片）
▲電價費率審議會於今（17）日召開，其中，住宅701至1000度微調3%，用電1001度以上則調漲10％。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

電價費率審議會於今（17）日召開，宣布平均電價調漲11%，其中，住宅701至1000度微調3%，用電1001度以上則調漲10％，與傳言指出將從501度開始調整有所出入，對此，經濟部次長林全能透露，去年住宅用電1001度以上才做調漲，半年多的時間節電成效佳，同時也為顧及到對民生衝擊不要太大，因此才有此項決議。

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經濟部今日下午2點召開電價費率審議會，傍晚5點由林全能主持電價費率審議會後記者會，宣布平均電價調漲11%，每度電從平均單價2.8064元上升至3.1154元。住宅用電700度以下、小商店1500度以下、農漁及學校用電不調漲。住宅701至1000度、小商店1501至3000度微調3%；住宅用電1001度以上調漲10％、小商店3001度以上調漲5%。

經濟部說明，近期國際燃料價格雖有回跌，但仍是高檔，2022年台電公司每賣1度電就虧損1.2元，為減少台電虧損及由較有能力者負擔較多電費的原則下進行調整。因此審議會決定，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲其電價17％，而產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%，低於產業高壓的調幅。

會前，曾有傳言指出，住宅每月用電501或701度以上微調、逾千度調幅達雙位數，然而，結果出爐後，住宅用戶卻是從用電701度以上者才開始調漲，對此，商業總會理事長許舒博於會中休息時間向媒體表示「從701度開始，還可接受」，雖是喜事一樁，但也同時引人好奇，究竟委員會是基於什麼樣的原因，決定更動調整級距。

林全能透露，住宅700度以下不調整，共有93%、1231萬戶不受影響，此次委員會討論焦點包含維持全民用電品質、台電穩定供電、照顧民生等，去年住宅用電1001度以上才做調漲，在將近半年多來的時間，節電成效佳，同時也顧及到對民生衝擊不要太大，因此決議700度以下不調整，701至1000度微調3%，住宅用電1001度以上則調漲10％。

此次電價調整後，住宅用戶每度電將從2.61元，調升至每度2.65元，產業面則從每度2.91元，調至每度3.38元。整體受影響用戶達1493萬戶，不受影響者則有1316萬戶。

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