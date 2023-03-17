李多慧「沒有要住台灣」！女神親曝原因：打算台韓2地飛
韓國啦啦隊女神李多慧，今（17）日宣布加盟樂天女孩Rakuten Girls，掀起網友廣大熱議，親民的李多慧也不斷在IG限動轉貼相關貼文，結果一度造成當機，不過一被問到是否會住在台灣，李多慧則透露，因為工作關係，她決定韓國、台灣兩地奔波。
記者詹鎰睿/綜合報導
李多慧加盟樂天女孩Rakuten Girls的消息確定後，不少球迷、網友，甚至是媒體都紛紛標註李多慧的IG帳號，而李多慧也展現親和力，從中午開始就不斷在限時動態上轉貼，結果系統還出現當機的狀況，她說：「非常感謝大家的祝福，我很想把所有標記我的通通轉發，但是IG一直跳出錯誤！」
不過，李多慧也提到，有粉絲問她要不要乾脆住在台灣？她則回應，因為韓國還有活動，所以目前打算台灣、韓國兩地來回奔波。事實上，李多慧稍早也在IG貼文提到，身為韓國職業足球隊「全北現代汽車足球俱樂部」的啦啦隊，她今年也會有不同的身分，持續在韓國各地與大家見面。
此外，李多慧也在個人YouTube上聊到為何要來台灣跳啦啦隊，她坦言，能到海外應援是個很難得的機會，但她大概考慮了兩個多月，主要是擔心韓國的粉絲會怎麼看她，就怕跟去年被批評搶走球員風采一樣，經過深思熟慮後才決定來台灣應援，雖然是個很困難的決定，但她也非常期待。