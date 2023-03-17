感謝林昶佐 蔡培慧：他啟發很多人對政治工作的不同想像
3周前才到南投掃街助選的林昶佐，今天宣佈不競選連任。剛遞補立委的蔡培慧憶起兩人從農陣時期建立深厚革命情感，感謝當時身為知名樂團主唱的他，主動為沒任何資源的社運者發聲。也相信很多人因為他的斜槓身份，開啟對政治工作不同的想像。林昶佐則感性留言，要重回立法院的蔡培慧「一起繼續為台灣努力」。
記者顏幸如／南投報導
南投縣長選舉、立委補選期間，林昶佐多次到南投，為民進黨候選人蔡培慧站台演講、陪她車隊掃街。蔡培慧13日甫正式就職，今（17）天卻得知林昶佐因家人健康因素不再競選連任，感到很遺憾。
蔡培慧在臉書回憶起和林昶佐的革命情感，源自10幾年前農陣時期，「當時我們是一群沒有任何資源、站在街頭對抗政府不公的社運者，昶佐已是閃靈樂團頗有名氣的主唱，卻義不容辭投入農陣的社會運動、為農民發聲。」
後來兩人於2016年一同進入立法院，「我們仍一起為各項民主、平權等議題努力，我相信，有許多人因為昶佐橫跨音樂與政治領域，因而啟發對政治工作不同的想像，就像他說的：『我長髮，我刺青，我將進入立法院！』」
蔡培慧相信，生命有很多不同的可能性，愛台灣、愛鄉土的心是林昶佐永遠不會變的信念。林昶佐也感性回應，「很開心培慧重回立法院，接下來一起繼續為台灣努力」。