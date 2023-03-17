李多慧「加盟樂天有多狂」？鄉民評戰力：像大谷來中職打
中華職棒球隊Rakuten Monkeys樂天桃猿今（17）日宣布旗下啦啦隊Rakuten Girls將迎來外籍新成員李多慧(Dahye Lee)，消息爆出後立刻讓許多球迷振奮不已，話題熱度甚至比簽下球員還要夯。就有鄉民好奇「若把李多慧比喻成球星，大概是什麼等級？」而眾多球迷皆異口同聲表示「就像大谷翔平來中職打球」。
記者潘毅/綜合報導
當李多慧加盟樂天的消息曝光後，引起台、韓兩地棒球迷的高度關注。有PTT鄉民就不禁想問，「假如以球員來比喻，李多慧加盟樂天，大約等於簽到哪位球星來打中職？」
貼文下方隨即有不少球迷分享看法「應該是大谷翔平，來一定進場看那種等級」、「就像大谷祥平，在當打之年直接來中職打球」、「至少mlb巨星級，而且才24歲當打之年，不是老將」、「大谷，投手版本」。
李多慧先前在韓國職棒（KBO）起亞虎擔任啦啦隊隊員，舞技精湛加上出眾外型，讓她迅速累積一大票粉絲，但在去年10月中旬，遭起亞虎啦啦隊隊長發文暗批「搶走場上球員風采」，引起一陣風波，最終李多慧也在當時就宣布離開球團，結束一切爭議，沒想到才過不到半年，就要轉戰來中職發展，更讓不少球迷期待她在4月14日「初登板」的表現。