傑仕登電玩展5大看點　150坪寶可夢專區、《魔物》打卡牆

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一號展館將以CAPCOM為主題，於日本各地巡迴展覽，廣受《魔物獵人》系列粉絲喜愛的1:1獵人系列武器裝備，包含5套盔甲以及2件裝備，還有魔物牆面、原畫等，特別空運來台進行展出，是《魔物獵人》粉絲一入內就會大感動的地方。
📍150坪的寶可夢專區
這次快閃店主打《寶可夢 朱/紫》，有首度亮相的第四代神獸故勒頓與密勒頓的玩偶，還有其他周邊，相較於之前的活動，這次快閃店有多出20％的商品，預料會度造成搶購。現場還有《寶可夢 朱/紫》Nintendo Switch 中文版試玩，
且《寶可夢集換式卡牌遊戲》今年進入了新的ex系列，將於3/24推出新擴充包「三連音爆」，會場內有《寶可夢集換式卡牌遊戲》新手教室，以及皮卡丘見面會可以和它近距離互動拍照。
📍未上市新作搶先試玩
一號展館：提供備受玩家期待的《惡靈古堡4 重製版》、《快打旋風6》、《洛克人 EXE 合集》未上市新作搶先試玩。
二號展館：預定5月發售，主打體感健身的運動遊戲《健身巡遊》，也將於現場展出中文版本試玩，試玩的玩家，可以獲得「特製護腕」。
📍舞台區活動
三號展館展主要為活動舞台，邀請《魔物獵人》製作人辻本良三，話題新作《超偵探事件簿 霧雨謎宮》腳本「小高和剛」、製作人「榊原昌平」也將登台與玩家們互動。同時邀請眾多知名實況主一起同樂。
📍完成任務抽Switch
配合傑仕登電玩嘉年華的盛大開幕，現場也將準備眾多好禮，按讚+追隨「傑仕登 Justdan」FB粉絲團，即可以獲得精美特製團扇，於現場打卡標記@「傑仕登 Justdan」FB，即可參加歡樂抽一次，有機會抽到即將發售的《薩爾達傳說王國之淚》、《惡靈古堡4 重製版》、《快打旋風6》等最新作品。同時，不定期在「傑仕登粉絲團」公開各項挑戰任務。完成任務的玩家，將有機會抽到「Nintendo Switch (OLED款式) 白色」以及各式原廠周邊。