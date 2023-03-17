樹林炒飯妹爆紅非意外？她怒揪「2疑點」：住附近沒看過
近期新北樹林一間熱炒店外大排長龍，因為掌廚者竟然是外型姣好的正妹，現場照片被人拍下放上網引發熱議，這位炒飯妹「林彤」也瞬間爆紅。不過就有另一位女子忍不住揪出「2疑點」，認為炒飯妹爆紅「並非意外」。
記者潘毅/綜合報導
炒飯妹「林彤」近日成為全台最受關注的焦點，不過今（17）日一位追蹤粉絲數也破萬的女網友在《爆廢公社》上直搖頭喊「台灣媒體真的很好操控」。她隨後提出「2點質疑」，第一是「林彤爆紅後，在臉書上發出的聯絡人電話，竟然是AV導演圤智雨」，第二則是「自己的友人住(熱炒店)附近那麼久，都沒買過妳(林彤)炒的，忽然冒一個說固定來學炒菜的？」
而質疑貼文發出後，隨即也引出贊同意見「我就是樹林人，平常根本沒看過她好嗎！這我家旁邊啊，平常哪有她」、「我經常去那附近的來發咖啡光顧，就沒聽說過這號人物」、「這不是想紅的sop嗎」、「去她臉書看，以前也從來就沒在炒飯的」。
炒飯妹爆紅後引發一系列爭議，當事熱炒店也被檢舉「違規佔用人行道」遭到開罰。而稍早林彤也在臉書上發文表示「對於佔用人行道的部分，相當抱歉！這兩天被檢舉後，店家也火速的改善調整」，同時透露目前合作邀約滿檔，下次會出現在熱炒店的時間是3月23日。