柯佳嬿被傳「堅持不孕」首露面！吐2苦衷：真的不建議聊
女星柯佳嬿與坤達結婚多年，多次被問到懷孕、生子計畫，日前還被媒體爆料「堅持不孕」的說法，而且還罕見地回應網友：「跟你沒關係吧，你幹嘛擔心別人的卵子。」讓外界眾說紛紜。今（17）日柯佳嬿出席活動時也談到此事，她則認為，真的不太建議跟朋友聊這話題。
記者詹鎰睿/綜合報導
柯佳嬿今日出席保養品牌活動記者會，這也是她被爆出「堅持不孕」後首度露面。由於先前有網友在柯佳嬿貼文底下留言：「快去凍卵啦，不然以後就沒機會了！」而她也罕見直球回應：「跟你沒關係吧，你幹嘛擔心別人的卵子！」引發討論。
對此，柯佳嬿則說，她當下並沒有生氣或無奈，因為自己的工作，還能夠理解為何大家會這麼關心她，「但我真的不建議跟朋友閒聊這個話題，因為這不是一個適合拿來閒聊的話題，你不知家庭狀況、身體狀況，不經意問可能會讓人很傷心。」仍希望大家盡量別去聊這些會比較好。
談到老公坤達的想法，柯佳嬿則說，「他也沒有安慰我，也沒覺得怎麼樣，因為我也沒有覺得怎樣。」單純因為這事件，造成很多人誤會她真的堅持不孕或不願意生，所以才會決定公開澄清，剛好明天（18日）正是坤達的41歲生日，柯佳嬿則透露，夫妻倆應該會簡單吃個飯，慶祝一下。
有趣的是，柯佳嬿近日也開始熬夜追《黑暗榮耀》，也笑說自己最想挑戰宋慧喬的惡媽媽一角，也不介意為了戲劇改變造型。新戲《模仿犯》也將在3月底上線。