日本在偏遠地區引進「星鏈」解決網路問題 獲得熱烈迴響
現代人一日離不開網路，不過一些較偏遠的山區或島嶼，在基地台覆蓋不到的死角，還是不少民眾經常面對無網可用或信號不佳的煩惱。對此，日本在偏遠地區引進了SpaceX研發的「星鏈」（Starlink）技術，來解決網路覆蓋的問題，獲得熱烈迴響。
記者倪浩軒/綜合報導
SpaceX的「星鏈」衛星網路服務，利用分佈在位於約550公里高空的數千顆低軌道小型衛星，透過地面的天線及簡易基地站，便可以連接網路，且速度比使用高軌道衛星的衛星通信更快。在俄烏戰爭期間協助烏克蘭維持網路通訊能力，在俄羅斯進行網路攻擊、干擾通訊時起到關鍵作用。
根據《共同社》報導，日本電信公司KDDI與SpaceX合作，計畫在難以鋪設光纜的山區和島嶼，設置可連接星鏈的基地站，首先在伊豆諸島和多摩地區的山區進行實驗，觀察星鏈網路服務的穩定性和有效性，如果成效良好便考慮全面推廣。
KDDI表示，引進星鏈的消息傳出後，獲得「前所未有的熱烈迴響」，相關諮詢已超過500件，許多民眾對於利用星鏈上網深感興趣。而且不僅可以應用在難以鋪設光纜的偏遠地區，KDDI強調，星鏈對於災害造成的斷訊風險有更強的防備能力，未來可能也會有企業有興趣使用。