BLACKPINK私人飛機起飛！Lisa包緊緊比愛心 準備降落高雄
南韓女天團BLACKPINK今（18日）晚間7點半將在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa今將搭私人飛機來台，她們早上各別現身金浦機場，Lisa 8點半率先出現，她頭戴毛帽圍巾包緊緊下車，大方比愛心跟在場的人致意；Jisoo則90度鞠躬比愛心；Jennie、Rosé點頭致意入機場，4姝來台好心情藏不住。《NOWnews今日新聞》將為大家直擊她們抵達小港機場的最新消息。
記者陳雅蘭/高雄報導
事實上，BLACKPINK來台屬於「高機密消息」，台灣主辦不願透露任何班機資訊，高雄市政府、航空局亦三緘其口，導致4位成員來台消息眾說紛紜，不少南部記者提前在17日一大早待在機場駐守到晚，最後撲空，而昨先行抵台的韓方工作人員，面對台灣媒體的拍攝，態度不太友善，大聲要求記者放下攝影機；今她們確定從首爾金浦機場直飛小港機場，「YG娛樂」卻大方給韓國媒體拍攝，而且還能提前開直播，更有不少粉絲跟著媒體近距離見到偶像，成員也停下來擺姿勢讓記者拍照，差別待遇令人相當不解。
BLACKPINK的專機會提供空服員機上服務，據悉每台飛機可乘載16位，價位依機型、哩程、天數不同來定價，1小時最低為5000元美金（約台幣15萬），最貴則是1萬5000元美金（約台幣48萬元）。
BLACKPINK今晚7點30分在高雄國家體育場開唱，下午5點開放入場，服務台於早上10點營業。場外部分，主辦單位設有50間攤位，包含飲品、炸物、烤物、冰品等，工作人員表示預計賣到晚上12點結束，「剩多少賣多少賣到完為止，保證粉絲看完演出還有東西吃，不怕餓肚子」，此外還有77間流動廁所，還有4位成員人行背板供粉絲拍照留念。