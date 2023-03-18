直擊／BLACKPINK一出場就送煙火！Jennie、Lisa萌互動Q翻
南韓女天團BLACKPINK一連兩天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG》演唱會，今（18日）首場原定晚間7點半登場，卻延遲到7點55分才正式開唱。4位公主Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa以《How You Like That》開唱，搭配煙火驚喜，嗨翻4.5萬人。
記者陳雅蘭/高雄報導
Rosé跟Jennie提到，距離上次來台已是4年前，對於很久沒來台「真的非常高興」，Lisa更是數度放送臉頰愛心，還跟Jennie走到右側舞台俏皮擊掌，可愛模樣再度融化歌迷。
演唱到一半時，Jennie短暫離開舞台，疑似到後台整裝，儘管留下3人表演，場內尖叫聲量不減，她們也展現天團開唱規格，才開場沒多久就放送舞台煙火以及彩帶海，令歌迷又驚又喜。
BLACKPINK明晚6點30分在同場地開唱，下午4點開放入場，服務台於早上10點營業。場外部分，主辦單位設有50間攤位，包含飲品、炸物、烤物、冰品等，工作人員表示預計賣到晚上12點結束，「剩多少賣多少賣到完為止，保證粉絲看完演出還有東西吃，不怕餓肚子」，此外還有77間流動廁所，還有4位成員人行背板供粉絲拍照留念。