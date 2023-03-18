BLACKPINK Lisa跳鋼管「粉絲看不到」！邊看邊吵架：坐下
南韓女天團BLACKPINK一連兩天在高雄國家體育場舉辦「BORN PINK」演唱會，今（18日）首場原定晚間7點半登場，卻延遲到7點55分才正式開唱。場上Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa除了帶來夯曲，4位成員也有各自SOLO舞台，尤其當Lisa表演《LALISA》時，經典鋼管舞引起暴動。
記者陳雅蘭/高雄報導
BLACKPINK表演到中場已換上2套服裝，接著依序由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa帶來單獨表演，當Lisa上演金曲《LALISA》時，一樓前排觀眾全部起立欣賞，當Lisa進行到經典的鋼管舞時，激怒後排看不到表演的歌迷，頻頻怒喊：「坐下」、「看不到」、「要站去後面站啦」，席間火藥味十足。
4位成員表演完SOLO舞台後，再換上第3套衣服表演《Shut Down》，此時歌迷已全數乖乖坐下，與成員合唱之餘，也不時盡全力尖叫、揮動應援棒，粉紅海的畫面相當壯觀。
BLACKPINK明晚6點30分在同場地開唱，下午4點開放入場，服務台於早上10點營業。場外部分，主辦單位設有50間攤位，包含飲品、炸物、烤物、冰品等，工作人員表示預計賣到晚上12點結束，「剩多少賣多少賣到完為止，保證粉絲看完演出還有東西吃，不怕餓肚子」，此外還有77間流動廁所，還有4位成員人行背板供粉絲拍照留念。