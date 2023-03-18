BLACKPINK只唱107分鐘下台！中文讚南台灣美爆：謝謝高雄
南韓女天團BLACKPINK今（18日）在高雄體育場舉辦演唱會，原定晚間7點30分開唱，卻延遲至7點55分才開始，進行107分鐘演出後，於晚間9點42分結束，尾聲加碼送上2分鐘煙火秀，雖然跟首次來台一樣，演唱會未唱滿2小時，仍能見到4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa敬業表現，頻頻以中文表示：「謝謝高雄！」
記者陳雅蘭/高雄報導
BLACKPINK首次來台在林口開唱時，整場演出未滿2小時（晚間6點26分開演，至8點10分結束，總計104分鐘），此趟二度訪台僅加長了3分鐘，期間還包含VCR影片、舞團跳舞轉場，好在這次4位成員加碼新的SOLO曲，還有2分鐘的安可煙火，誠意滿滿。
這次成員幾乎以英文問候觀眾，Jennie試著以中文講「高雄」，可愛發音逗樂全場；Rosé則數次表示南台灣版本的粉紅海應援非常漂亮，美到頻以中文表示：「謝謝高雄！」
BLACKPINK明晚6點30分在同場地開唱，下午4點開放入場，服務台於早上10點營業。場外部分，主辦單位設有50間攤位，包含飲品、炸物、烤物、冰品等，工作人員表示預計賣到晚上12點結束，「剩多少賣多少賣到完為止，保證粉絲看完演出還有東西吃，不怕餓肚子」，此外還有77間流動廁所，還有4位成員人行背板供粉絲拍照留念。