直擊／BLACKPINK一出場就送煙火！Jennie、Lisa萌互動Q翻

BLACKPINK台灣BLINK棒！忍住激動不起立　想站全退到後方

▲BLACKPINK高雄演唱會，第二天粉絲相當守秩序。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲BLACKPINK高雄演唱會，第二天粉絲相當守秩序。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/高雄報導

南韓女天團BLACKPINK今（19日）迎來高雄第2場演出，在18日因發生粉絲站立看表演，導致後方觀眾視線被擋住，ㄚ頭（詹子晴）和瑤瑤（郭書瑤）還柔性勸導坐下，反被歌迷以髒話回擊，經過1日的激烈爭執，今BLINK（粉絲名）十分守秩序，開場前就小聲喊「不要站起來」，最後全場團結乖乖緊貼椅子，坐著欣賞4姝Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa的表演，至於想站著看的人，自動退到側邊或後方看表演。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲BLACKPINK粉絲今天不站立，怕擋住後方觀眾視線。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲BLACKPINK粉絲今天不站立，怕擋住後方觀眾視線。（圖／記者陳雅蘭攝）
場上，4人帶來精彩表演，包含《HOW YOU LIKE THAT》、《WHISTLE》、《DON’T KNOW WHAT TO DO》、《LOVESICK GIRLS》、《KILL THIS LOVE》、《PLAYING WITH FIRE》、《PINK VENOM》等破億金曲，期間成員不時放送電眼、愛心，走到延伸舞台時，Lisa更以扭腰方式挺胸畫愛心，讓全場4.5萬人尖叫連連。

她們也帶來SOLO表演，包含JISOO《LIAR》、JENNIE《I LOVE YOU & ME》、ROSE《HARD TO LOVE（SHORT VER.）》&《ON THE GROUND》、《LALISA（SHORT VER.）》&《MONEY》，Rosé、Lisa則比Jisoo、Jennie多1首單獨表演，曲目精彩又多變。




更多「BLACKPINK來台」相關新聞。

BLACKPINK高雄首場演出彩排搶先看 Lisa甜靠Rosé畫面超仙

獨／BLACKPINK享國家級禮遇！高雄市府為公主首開VIP通道

BLACKPINK私人飛機起飛！Lisa包緊緊比愛心 準備降落高雄

直擊BLACKPINK演出現場!77間廁所、50攤位賣早午晚餐宵夜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀