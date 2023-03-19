BLACKPINK台灣BLINK棒！忍住激動不起立 想站全退到後方
南韓女天團BLACKPINK今（19日）迎來高雄第2場演出，在18日因發生粉絲站立看表演，導致後方觀眾視線被擋住，ㄚ頭（詹子晴）和瑤瑤（郭書瑤）還柔性勸導坐下，反被歌迷以髒話回擊，經過1日的激烈爭執，今BLINK（粉絲名）十分守秩序，開場前就小聲喊「不要站起來」，最後全場團結乖乖緊貼椅子，坐著欣賞4姝Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa的表演，至於想站著看的人，自動退到側邊或後方看表演。
記者陳雅蘭/高雄報導
場上，4人帶來精彩表演，包含《HOW YOU LIKE THAT》、《WHISTLE》、《DON’T KNOW WHAT TO DO》、《LOVESICK GIRLS》、《KILL THIS LOVE》、《PLAYING WITH FIRE》、《PINK VENOM》等破億金曲，期間成員不時放送電眼、愛心，走到延伸舞台時，Lisa更以扭腰方式挺胸畫愛心，讓全場4.5萬人尖叫連連。
她們也帶來SOLO表演，包含JISOO《LIAR》、JENNIE《I LOVE YOU & ME》、ROSE《HARD TO LOVE（SHORT VER.）》&《ON THE GROUND》、《LALISA（SHORT VER.）》&《MONEY》，Rosé、Lisa則比Jisoo、Jennie多1首單獨表演，曲目精彩又多變。