【失能照護】孩子變成植物人久未甦醒　萬一父母離世、沒有家屬誰來照顧他們？

我是廣告 請繼續往下閱讀
父母離世無人照顧 這些植物人怎麼辦？許多人因為車禍、意外、疾病等因素變成植物人，其中也有不少兒童、青少年等年輕患者，這時父母親常常無法割捨，選擇積極就醫、照顧，絕不放棄任何希望。
創世基金會公共關係暨社會資源部陳妙禎也分享到，自己在創世基金會服務期間看到很多這樣的案例，許多個案進入機構後住了20年，甚至30年的都有，父母相繼離世，最後只剩下個案自己留在這裡。
當父母離世後，個案失去了主要照顧者，這些植物人該由誰來照顧？社工黃承勇、許心馨表示，將會申請監護宣告由法院判決，讓社會局介入擔任監護權，而社區也會有里長或社區網絡通報社會局介入。
當社會局接手監護權後，便會協助所謂的「機構安置」，將個案安置於機構照顧。社工許心馨提到，相關的費用都會由社會局支付，社會局社工也會定期到機構關懷照護情形，並與機構內社工配合，協助福利申請、資格複查等事項。
無人照顧情況越來越多 「這些」都需社會局介入失去主要照顧者的植物人，將由政府與機構聯手協助照護工作，而「家人」的照顧角色便完全退出。這些父母不再需要擔心自己離世後，孩子將面臨無人照顧的情形。
不過，不只是兒童、青少年植物人會遇到這些照顧問題，社工許心馨指出，現在單身的人很多，這樣的情形也越來越多，單身沒有配偶、小孩時，責任就會落到父母、手足身上。
社工許心馨表示，當家屬功能不彰、完全沒有能力照顧個案，或者是家屬完全沒有意願照顧個案時，也須進入監護宣告，當法院判決監護權交給社會局後，就會由社會局接手、安置機構。
公共關係暨社會資源部陳妙禎提到，創世基金會院內也有許多社會局派案過來的個案，很多家屬很感謝創世讓個案安置於此，不必再擔心主要照顧者離世後的照顧問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57078
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw