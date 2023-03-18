看嘸BP別哭！圓山「偽出國」衝了 穿和服逛市集秒到日本
這個週末沒搶到BLACKPINK演唱會門票嗎？搭上春季是賞花的好時節，若你也沒什麼預算飛日本穿和服、拍櫻花美照的話，不妨就來台北圓山體驗「偽日本」賞花體驗！圓山花博公園今（18）日起推出「春櫻蕩漾」連2天市集活動，現場可以穿上儀式感滿滿的日式和服，任意在花博公園走動、拍美照。市集除了可以換裝體驗外，還有31種品牌在市集中擺攤，吃、喝、玩、樂，甚至實用小物樣樣都有，這個週末不妨坐捷運到圓山體驗偽日本賞花遊吧！
記者汪睿琦/綜合報導
由知名「好日市集」操刀設計的春櫻蕩漾市集在這個週末下午登場！廣邀市民朋友一起來踏青拍美照。首先，現場除了安排日式浴衣體驗，讓前來的民眾可以穿著日式浴衣，在花博公園的綠地中拍攝美照，還有專業的文史工作者高傳棋老師帶領解說，從花博園區一路延伸到舊圓山動物園、台北廣播電台、美軍顧問團（俱樂部）、台北美術館、PUB街等等，在專業老師解說下開箱不同風味的台北圓山地區。
除了穿和服拍美照、專業老師帶領走讀，重頭戲「春櫻蕩漾」市集當然不許錯過！31家優質品牌在市集中齊聚擺攤，販賣商品範圍超廣，包括法式甜點、手作寵物用品、手作飾品、花藝等，甚至連時下流行的手作蠟燭、香氛等氛圍感商品都有販售，包準你逛到停不下來、買到剁手！
其中，在台義大利人自創品牌「Plan B Dessert」也將降臨春櫻蕩漾市集中，廣受歡迎的國民甜點，例如提拉米蘇、手工餅乾等都會在市集中可以買得到，鎮店之寶提拉米蘇被一致激推必嚐；還有中山區超人氣咖啡廳「在室甜點」也走出自己的店面，來到圓山花博與大家以攤位形式見面，店內必吃的法式甜點「聖多諾黑」也不必擔心吃不到！
此外，最值得一提的是日本學成歸國的服裝設計師自創品牌「Ito workshop」，現代的日式穿著與日本傳統浴衣形成強烈對比。現場的優花梨和服春日色澤的和服、羽織，將由專業老師協助著裝。這個周末不妨約上親朋好友，趁春暖花開之際，來趟穿著和服逛市集的超chill小假期吧！
🌸春櫻蕩漾市集資料站
時間：3/18～3/19 13:00-19:00（走讀圓山3/19 10:00-12:00）
地點：圓山花博公園MAJI玻璃屋廣場
除了春櫻蕩漾市集，3月的「2023台北花節音樂派對」也在即日起至4/9超chill登場！活動總計安排16場音樂饗宴，演出陣容包含了知名饒舌歌手老莫、6yi7、PinkChain粉紅鍊人、由香港來台灣定居的雙人組合絕命青年、白目樂隊的龐克妖女高小糕、演而優則唱的知名演員陳竹昇等多組獨立樂團，風格多元、內容豐富精彩；同時觀傳局也表示，4/7晚間20:30於公館水岸廣場，還特別安排一場免費場次，並邀請水管樂團現場演出，歡迎市民前往欣賞。