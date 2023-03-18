蒲亭真能被捕？國際刑事法院逮捕令　意義、影響一次看

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克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）亦附和說，俄方不承認ICC及其司法管轄權；就連俄國前總統、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）都以「廁所裡的衛生紙」來形容ICC的逮捕令。
蒲亭真的會被捕並受審嗎？
法律專家羅森伯格（Joshua Rozenberg）表示，逮捕令固然是ICC一個「戲劇性舉動」，但蒲亭在執掌俄羅斯期間是不會被捕的，由於ICC沒有自己的警察部隊，必須依賴各國的合作與協助，因此就目前情況而言，短期內不至於發生什麼大事。
曾任ICC院長的奧蘇基（Chile Eboe-Osuji）則持相反意見，他認為逮捕令確實非常重要，因為這表明沒有人可以凌駕於國際法之上，被問到逮捕令是否只是無意義的行為時，他聲稱，現代每個被ICC盯上的重要人物，最終都會面臨正義的審判，沒理由認為蒲亭就會有所不同。
這在外交層面上，意味著什麼？
軍事分析家肖恩貝爾（Sean Bell）說，逮捕令有可能阻礙蒲亭結束戰爭的任何退路，任何進一步孤立蒲亭的舉動都有風險，可能讓他更執著於戰爭，很難想像他要如何回到談判桌上。
《天空新聞》國際事務編輯瓦格霍恩（Dominic Waghorn）也表示，逮捕令使透過談判達成外交解決方案的希望更加渺茫。
為何是這些罪名？
羅森伯格指出，與蒲亭在整個烏克蘭戰爭期間犯下的罪行相比，非法驅逐是相對較輕微的指控，卻又是最實際的指控，檢察官有足夠的證據向法庭出示並獲得逮捕令的授權，且ICC也選擇讓公眾關注這一特殊指控：「雖然讓蒲亭入獄的目標現在不會發生，但誰知道以後會發生什麼事。」
如果蒲亭不太可能被捕，逮捕令意義何在？
出於多種原因，逮捕令的發布仍然是非常重要的時刻，因為它向俄羅斯軍方和高層發出訊息，即他們現在或將來都可能被起訴，並進一步限制他們出國旅行的能力，包含參加國際論壇。
此外，雖然仍執掌俄國的蒲亭，看似不會被引渡，但未來的克里姆林宮領導人，也可能會出於政治考量，選擇將他送到ICC受審，這在國際上並非沒有先例。
「人權觀察組織」（Human Rights Watch）國際司法部副主任傑拉爾（Balkees Jarrah）認為，ICC的逮捕令已經邁出了關鍵一步，就是讓被制裁者明白，罪行是會被處罰的，激勵俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭的「有罪不罰」現象已有所改變。
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