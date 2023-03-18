天團5566小刀「狂追小S」慘淪工具人！大S加碼爆告白糗事
天團5566前成員彭小刀（彭康育）近日上女星小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，聊到兩人當年讀華岡藝校的回憶，小S突自爆小刀高中瘋狂追求她，但都一直追不到，小刀也大方承認自己高中是小S的工具人，小S還會跟他說想吃什麼，時常幫忙跑腿。
記者郭佩蓉/綜合報導
小刀與小S兩人高中是同班同學，近日小刀難得上小S的節目《小姐不熙娣》，小S也提起往事，自爆：「他高中的時候追我追很兇，然後一直追不到我！」小刀聽完也認了自己當年就是個工具人：「我追她我很認真，我每天早上去福利社買牛奶，然後她就笑笑的收下，她會收，還會跟我說想吃什麼，我就趕快跑去買」。
事實上，過去在節目《康熙來了》談及此事，小刀就曾被大S挖苦，透露他以前在學校看到小S都會非常直接地說：「娣，妳好美，要不要跟我交往？」但始終等不到小S點頭，更淪為大家的奴隸，被使喚跑腿買東西，讓小S笑說：「只覺得他很會搞笑，但沒辦法對他產生那種愛」。
大S還加碼爆料，小刀當時為了追小S特別準備一段詩要告白，豈料最後被抓包是抄襲《倩女幽魂》台詞，讓全部人笑到不行。至於最後為何放棄了？小刀則表示是因為阿雅看不下去勸他放棄，所以在送完最後一碗粥給小S以後，他就決定放下了。後來兩人依然維持朋友關係，現在都已結婚生子，回憶起年輕時的往事，格外有趣。