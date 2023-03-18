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買BLACKPINK票被詐20萬！謝薇安氣炸：法院遇到一定打他

▲人氣直播主謝薇安（Vivian）遭詐騙，對方以「轉讓門票」為由售出BLACKPINK演唱會門票，謝薇安先後匯款將近20萬元給對方，卻遲遲等不到門票。（圖／翻攝自謝薇安臉書）
▲人氣直播主謝薇安（Vivian）遭詐騙，對方以「轉讓門票」為由售出BLACKPINK演唱會門票，謝薇安先後匯款將近20萬元給對方，卻遲遲等不到門票。（圖／翻攝自謝薇安臉書）

記者林盈君／綜合報導

本月18、19日，南韓人氣女團BLACKPINK來台開唱，粉絲聞風而動搶票，導致演唱會一票難求，網路上黃牛票飆到天價，更有不肖份子以「轉讓門票」名義詐財。人氣直播主謝薇安（Vivian），近日就指控遭詐騙，對方也是以「轉讓門票」為由要求售出演唱會門票，謝薇安先後匯款將近20萬元給對方，但卻遲遲等不到門票，驚覺遭到詐騙。17日晚間，謝薇安直播時氣憤表示「如果在法院遇到他，我一定會打他！」

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▲BLACKPINK本週來台開唱。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK來台開唱，演唱會一票難求。（圖／BLACKPINK臉書）
據了解，當時一名游姓男子私訊謝薇安，聲稱自己是BLACKPINK粉絲，但因私人因素必須轉讓門票，詢問謝薇安是否有意願購買。謝薇安先後匯款將近20萬元給游男，但卻等不到門票，驚覺自己遭到詐騙。事後，謝薇安於IG上公布此事，有其他網友告知游男疑似是慣犯，過去常利用演唱會名義詐騙。且誇張的是，游男詐騙之後，甚至利用與謝薇安的對話截圖，再去詐騙其他網友，讓謝薇安氣炸。

17日晚間，謝薇安直播時表示，游男的詐騙行為被揭穿後，態度非常無所謂，也沒有要出面處理的意思。謝薇安指出，游男一開始口頭答應退款，之後卻遲遲無動作，目前受害者已成立自救會，也報警處理，謝薇安強調「索不索賠已經不是重點了，希望他必須為犯罪行為負責」。



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