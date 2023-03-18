松本梨香獻唱《寶可夢》經典歌曲！百萬人哭了：童年回憶

日本聲優松本梨香昨（17）日登上邀請過眾多歌手挑戰一鏡到底演唱的YouTube頻道「The First Take」，獻唱《寶可夢》動畫 OP1 經典歌曲「めざせポケモンマスター -with my friends-」（成為寶可夢大師），影片上線後，已有161萬觀看次數，讓許多網友聽完直呼感動：「感謝The First Take，在我們和小智離別前夕，給我們最珍貴的禮物」、「感謝這25年來松本小姐的配音讓我們見證小智從真新鎮到寶可夢大師，辛苦了」。
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「The First Take」是日本Sony音樂成立的YouTube頻道，以一發拍攝當作頻道核心，邀請許多歌手挑戰一鏡到底演唱，除了找過許多日本歌手，也請了不少海外表演者，像是韋禮安、艾薇兒等歌手，如今又找來松本梨香獻唱《寶可夢》經典歌曲「めざせポケモンマスター -with my friends-」，話題不斷。
事實上，「めざせポケモンマスター -with my friends-」發表於1997年，是《寶可夢》第一首片頭曲，由小智聲優松本梨香獻唱，歌曲輕快活潑，歌詞則充滿著主角小智對成為神奇寶貝大師的期許與目標，是不少粉絲心中無法取代的回憶，更成為《寶可夢》的象徵之一。
影片一出，網友也紛紛留言：「感謝The First Take，在我們和小智離別前夕，給我們最珍貴的禮物，這禮物充滿所有同小智陪伴的26年回憶，用三言兩語都未能完全表達出來」、「再見小智，你永遠是我童年最好的回憶」、「聽完起雞皮疙瘩」、「我的天啊，真的是童年回憶」、「我哭了」、「太棒了，謝謝你帶給我們的回憶」、「感謝TFT ，感謝老師獻唱，感謝小智這些年的陪伴」、「還記得小學時期，在電視機前看著神奇寶貝，當年跟著瞎唱，松本老師，謝謝您這25年陪伴我的童年」。