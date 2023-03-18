夏荊山佛畫藝術經典齊聚 高雄慈濟靜思堂巡迴展盛大開幕
與張大千、溥心畬同為當代佛教藝術中唯三的大師之一的佛畫藝術大師夏荊山的「萬法心生：夏荊山大師佛畫藝術經典展」自即日起於高雄慈濟靜思堂巡迴展，財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑表示，透過夏荊山清淨祥和的佛像繪畫，廣結善緣，淨化人心。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市長陳其邁在致詞中表示，感謝夏荊山基金會執行長趙忠傑博士及所有同仁、慈濟的師兄師姐促成藝術展能在高雄展出，讓所有市民朋友感受到在展覽中所欲呈現的萬法心生之理念。感謝慈濟在公益活動、疫苗施打等項目給予市府最大的幫忙。相信夏荊山大師的作品，不只是佛畫、不只是藝術，他能夠藉由藝術讓人們更了解佛，更重要的是藉由藝術的創作，不分彼此、不分國家，能夠讓彼此合作。
由高雄市政府為指導單位，財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會（以下簡稱慈濟基金會）與財團法人夏荊山文化藝術基金會（以下簡稱夏荊山基金會）聯合舉辦、林生文化承辦的「萬法心生：夏荊山大師佛畫藝術經典展」，以國際級美術館規格，邀請財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑博士、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、倫敦蘇富比藝術學院亞洲當代藝術總監暨國際知名策展人Katie Hill、美國大都會美術館/紐約古根漢美術館教育研究員、Art Explorations 創辦人Nadja Hansen 與慈濟文史處共同策展。
趙忠傑也特別感謝副總統賴清德的致電祝福外也感謝高雄市政府與慈濟團隊的協助、帶領，讓這個展覽圓融、圓滿，也感恩 證嚴上人與慈濟團隊提供場地，才能有今日如此盛大、莊嚴的展出。開幕式現場重量貴賓齊聚，高雄市長陳其邁、臺南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁。
值得一提的是開幕現場更有文化大學史學所系教授陳清香老師在展覽現場逐一精闢介紹夏荊山各系列畫作與佛像的圖像源流，聚集大批觀眾聆聽。