隋棠極品身材不藏了！激短熱褲「逆天長腿、翹臀」全看光
藝人隋棠上個月遭鄰居檢舉，放任3個孩子從早上6點擾民，不斷製造噪音，爆出「惡鄰居」風波，雙方隔空交戰、各執一詞，2度調解破局。如今過了一個多月，隋棠日前表示不會開庭，也很久沒有看見鄰居，昨（17）日晚間更新臉書，PO出多張到台東旅遊的美照，渾圓翹臀、修長美腿一覽無遺，讓粉絲看完直呼：「犯規的屁股蛋」、「超完美」、「不愧是麻豆，這雙腿真的太厲害了」。
記者郭佩蓉/綜合報導
隋棠昨日在臉書曬出多張到台東旅遊的美照，只見她身後便是大海，穿著薄長袖防曬，搭配激短灰色小熱褲，不只曬出白皙長腿，就連渾圓翹臀、S曲線都一覽無遺，高䠷完美身材讓人完全看不出是三寶媽。
她也在文內表示：「從小每年的暑假，必定會跟著爸媽開好久的車進行一趟花東公路旅行。回頭看看，愛旅行，愛往大自然跑，愛花草的這些基因，我那看似嚴肅的老爸在家庭中實踐的浪漫主義實在功不可沒。」並在文末Hashtag「台東土黏人，回憶更黏人」、「台東藍」、「我們都在成為更好的自己的路上」。
照片曝光後，粉絲全驚呼：「那雙腿是不是長得有點過分」、「辣翻」、「老公視角，好美」、「怎麼可以那麼美」、「身材好好」、「隋棠就是隋棠，就算低調生活這麼久，一出圖還是驚豔全場」、「超長美腿完美比例」、「看完立馬把宵夜吐掉，這身材也太好了」、「看這身材如此！就知道這個女人有多狠！怎麼跟嘛！？跟不上啊！？太難了」、「犯規的屁股蛋」、「不愧是麻豆，這雙腿真的太厲害了」。