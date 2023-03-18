普發6千元防詐騙　1988客服3月20日上線

有關近期外界關注「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」普發現金預算編列客服及宣導經費問題，財政部表示，為服務民眾，即時提供諮詢避免遭詐騙，規劃委託具1988紓困振興客服經驗之團隊辦理客服，認為相關預算之編列有其必要性，並將於3月20日正式啟動相關宣導活動及1988客服專線，以及時解決民眾疑問。
記者許家禎／台北報導
全民普發現金，但根據行政院預算書報告指出，財政部辦理全民共享經濟成果，媒體宣導製作部分編列1600萬元，就有立委質疑，大家都知道要發現金，宣傳費用編列有過高之嫌。為此，財政部長莊翠雲之前解釋，需詳細宣導如何領取現金避免詐騙，但經現場立委協商後決議刪減500萬元的經費。
財政部昨日晚間進一步說明，普發現金領取方式多元，為了讓民眾充分瞭解，運用各種媒體並製作平面宣導品等方式，強化宣導發放期間、領取資格、領取方式及預防詐騙等重點，以正確且清楚傳達相關領取程序及作業方式，避免民眾受騙上當。
財政部強調，為利全民共享普發現金政策順利推動，政府結合民間力量，透過客服服務及行政宣導，符合實需，相關預算之編列有其必要性，並將於3月20日正式啟動相關宣導活動及1988客服專線，請留意官方訊息，若有疑問歡迎致電客服專線。