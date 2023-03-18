李安母親逝世享耆壽97歲　家屬證實「安詳告別幸福人生」

68歲奧斯卡金像獎導演李安今（18日）與弟弟李崗、2個姊姊等家人在聯合報頭版刊登訃聞，證實母親李楊思莊離世。 我是廣告 請繼續往下閱讀 李安母親李楊思莊於今年3月7日過世，3月13日火化，訃聞內容為：「我們親愛的母親，李楊思莊已於民國一一二年三月七日安詳告別幸福人生。享耆壽九十七歲並於三月十三日圓滿火化，親友隔日於台南老家以簡約基督教儀式追思。特此敬告諸親友。」▲李安是唯一兩度獲得奧斯卡最佳導演的亞裔導演。（圖／資料照）懷抱著導演夢的李安，苦熬多年後才因《臥虎藏龍》獲奧斯卡4大獎嶄露頭角，並以《斷背山》、《少年Pi的奇幻漂流》奪得2次奧斯卡最佳導演，是第一位拿下該獎項、也是至今唯一兩度獲得該獎的亞裔導演。長期在外工作的他，盡力抽空回台探望母親，還曾透露，他和李崗為母親慶生時會行跪拜禮，而李母也始終支援李安，每次都在電視機前見證兒子的光榮時刻。更多「2023奧斯卡頒獎典禮」相關新聞。奧斯卡得獎華人盤點！李安抱2座小金人 楊紫瓊首封影后《捍衛任務4》上映前蘭斯瑞迪克過世！基努李維悲痛發聲奧斯卡星光／60歲楊紫瓊羽毛洩仙氣 范冰冰回歸紅毯女王奧斯卡完整名單／《媽的多重宇宙》掃7大獎 楊紫瓊稱后