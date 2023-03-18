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樺漢攜手樺康智雲　四大連動系統導入馬稠後智慧園區

▲樺漢攜手樺康智雲ESaaS再下一城，四大連動系統導入馬稠後智慧園區。（圖／樺漢提供）
▲樺漢攜手樺康智雲ESaaS再下一城，四大連動系統導入馬稠後智慧園區。（圖／樺漢提供）

記者許家禎／台北報導

樺漢與樺康智雲17日受邀參加嘉義馬稠後智慧園區之開工啟動典禮，樺漢董事長朱復銓與樺康智雲董事長林建志也出席參與此盛事。朱復銓表示，樺漢集團的軟硬整合、雲網結合與智慧連動技術，在ESG節能減耗、淨零碳排的業務上，樺漢更水平及垂直整合子公司與合作夥伴之資源，協助政府與企業一條龍智慧整合方案，以數位科技帶動能源與環境永續。

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嘉義馬稠後智慧園區開工啟動典禮登場，總統府秘書長林佳龍代表總統蔡英文出席，立法院陳明文委員、嘉義縣長翁章梁與嘉義縣議長張明達也親臨現場。馬稠後智慧園區將提供廠商以智慧製造應用為主軸的示範場域，規劃結合AI、大數據分析、智慧連動系統等落實數位轉型與綠色轉型，讓園區廠商透過新型態綠色智慧生產園區，如智慧交通、智慧永續、智慧安全與智慧治理的系統等建置，來建構智慧化環境，藉以實現數位國家、智慧城市的目標。

此次樺漢集團攜手樺康智雲，以樺漢ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）導入馬稠後智慧園區，打造成生態與經濟發展共存的智慧園區，帶動地方產業升級；其ESaaS 平台服務項目包括AI與ESG四大系統：1.智慧連動環境偵測 （Intelligent Linkage for Environment Detection）、2.GIS地理資訊系統 （Geographic Information System）、3.ERP營運管理資訊系統（Enterprise Resource Planning System）與4.管理中心智慧整合平台（Intelligent Integration Platform of the Management Center）。

1.智慧連動環境偵測（Intelligent Linkage for Environment Detection）：為提高場域安全加強管理，採用環境監測、分析、異常示警等預防機制，裝設震動監測儀、多功能氣象站、空氣品質檢測儀、淹水偵測器、日照計…等感測設備，將資訊整合、遠端紀錄、即時連動，實現園區全面智慧化管理！

2.GIS地理資訊系統（Geographic Information System）：為避免因重複挖掘或誤挖管線造成公共災害，建置園區設施管線之完整版Web地理資訊系統，可透過3D顯示管線與挖掘區域的投射資訊，涵蓋範圍包含給排水、電力、電信、路燈、交通號誌、消防栓…等GIS空間資料庫的建置。

3.ERP營運管理資訊系統（Enterprise Resource Planning System）：針對園區進駐廠商，導入企業資源管理規範，建置營運管理資訊系統平台入口網站，強化主動式服務，提供服務項目包含廠商基本資料維護、場地租借管理、行政文件申辦查詢、線上繳款服務、最新消息公告…等。

4.管理中心智慧整合平台（Intelligent Integration Platform of the Management Center）：園區導入智慧建築雲端平台，整合管理中心照明、監視、電梯、空調、排水、太陽能等系統資訊，進行完整的效能管理，兼具能源數據分析、設備監控維護、情境連動管理、報表分析等功能，打造出環保節能與低碳永續的智慧園區。



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