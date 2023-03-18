樺漢攜手樺康智雲　四大連動系統導入馬稠後智慧園區

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此次樺漢集團攜手樺康智雲，以樺漢ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）導入馬稠後智慧園區，打造成生態與經濟發展共存的智慧園區，帶動地方產業升級；其ESaaS 平台服務項目包括AI與ESG四大系統：1.智慧連動環境偵測 （Intelligent Linkage for Environment Detection）、2.GIS地理資訊系統 （Geographic Information System）、3.ERP營運管理資訊系統（Enterprise Resource Planning System）與4.管理中心智慧整合平台（Intelligent Integration Platform of the Management Center）。
1.智慧連動環境偵測（Intelligent Linkage for Environment Detection）：為提高場域安全加強管理，採用環境監測、分析、異常示警等預防機制，裝設震動監測儀、多功能氣象站、空氣品質檢測儀、淹水偵測器、日照計…等感測設備，將資訊整合、遠端紀錄、即時連動，實現園區全面智慧化管理！
2.GIS地理資訊系統（Geographic Information System）：為避免因重複挖掘或誤挖管線造成公共災害，建置園區設施管線之完整版Web地理資訊系統，可透過3D顯示管線與挖掘區域的投射資訊，涵蓋範圍包含給排水、電力、電信、路燈、交通號誌、消防栓…等GIS空間資料庫的建置。
3.ERP營運管理資訊系統（Enterprise Resource Planning System）：針對園區進駐廠商，導入企業資源管理規範，建置營運管理資訊系統平台入口網站，強化主動式服務，提供服務項目包含廠商基本資料維護、場地租借管理、行政文件申辦查詢、線上繳款服務、最新消息公告…等。
4.管理中心智慧整合平台（Intelligent Integration Platform of the Management Center）：園區導入智慧建築雲端平台，整合管理中心照明、監視、電梯、空調、排水、太陽能等系統資訊，進行完整的效能管理，兼具能源數據分析、設備監控維護、情境連動管理、報表分析等功能，打造出環保節能與低碳永續的智慧園區。