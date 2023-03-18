BLACKPINK今晚到底住哪？瘋傳高雄2間豪華飯店 亮點大PK
南韓女子天團BLACKPINK於3/18、3/19連兩天在高雄世運主場館開唱，引發全台歌迷大暴動，綜合媒體直擊報導，目前場館外面已塞滿排隊歌迷，人氣相當驚人。目前BLACKPINK 4位女神已被捕捉到從南韓出境前往台灣，女神們抵達台灣後將下榻的飯店也被高度關注，據歌迷之間討論瘋傳最有可能下榻「高雄洲際酒店」及「高雄萬豪酒店」，為此《NOWnews今日新聞》整理出這2間高級飯店奢華亮點，歌迷們一起來猜猜看心中女神到底會青睞哪一間吧！
記者汪睿琦/綜合報導
📍高雄洲際酒店
喜歡到世界各地收集飯店踩點的朋友們一定不會沒聽過洲際酒店集團，旗下擁有16個知名高級酒店品牌，包括洲際酒店及渡假村、麗晶酒店及渡假村、英迪格酒店等等，全球規模僅次於萬豪酒店集團。
其中，2021年11月才剛在台灣插旗、熱騰騰心開幕的高雄洲際酒店更是台灣第一家洲際酒店，甫開幕就造成熱烈話題。高雄洲際酒店中共有253間客房，分為「豪華經典房」、「豪華雅致房」，以及套房系列，在房間中就能遠眺高雄85大樓、港灣海景，在落地窗邊的獨立浴缸更是不能不給他泡一下！
除了硬體設施奢華外，高雄洲際酒店擁有1位「金鑰匙」禮賓人員，要得到金鑰匙資格的禮賓服務人員相當不容易，全台也只有20位名額而已，可說是相當難得！這回BLACKPINK抵達高雄開唱，網路瘋傳女神們將會入住洲際酒店隱藏版房型，是至今連官網上都沒曝光過的房型，房型價格也會比總統套房便宜一些。
📍高雄萬豪酒店
萬豪酒店集團可說是全球第一大規模酒店品牌，不光是台灣就有台北、高雄兩間萬豪酒店，像是新加坡、澳洲布里斯本、波蘭、瑞士、加拿大、德國、巴基斯坦、西班牙等564間萬豪酒店及渡假村正在營運中。
其中位於南台灣的高雄萬豪酒店總共有700間客房，又分為經典客房、豪華客房、家庭套房、豪華4人房、萬豪套房6種房型，據悉客房空間最小也都有14坪大，還都使用高級席夢思床墊，相當高級舒適。
另外，最近網路瘋傳BLACKPINK女神們會下榻萬豪酒店也不是沒原因，據悉連張學友、蔡依林、鄧紫棋等超級大咖都住過高雄萬豪酒店呢！