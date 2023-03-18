虎航增日本高知直飛！日劇、動畫取材熱點 ：5大秘境必衝
疫情解封後，國外旅遊逐漸復甦，台灣虎航除了插旗泰國普吉島外，也宣布將新增日本四國高知縣直飛航班，提供旅客不一樣的日本深度之旅！高知縣位於日本四國地區南部，擁有日本最高84%森林面積及清流、太平洋絕景美不勝收，吸引眾多影視作品前往取景，以下盤點5部台人耳熟能詳，以高知縣為舞台的日劇日影動漫作品，包括《爛漫》、《遲開的向日葵》、來觀光吧！縣廳款待課》、《龍與雀斑公主》、《海潮之聲》。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據燦星旅行社殳蓁蓁曾提到，日本高知屬於當地深度之旅，過去受到航班限制，造訪的台灣消費者比較少，直航開放後只要兩小時就能抵達，也吸引許多旅客關注。雖然到曾有四國高知旅行經驗的台灣旅客較少，不過四國自然景觀豐富，同時也是日本偉人「坂本龍馬」的故鄉，美麗的自然景點成為許多國際上耳熟能詳的日劇、電影、動漫的取材景點。
包括最新推出以日本植物學之父「牧野富太郎」為原型人物故事，由神木隆之介主演的2023年NHK晨間劇《爛漫》，取景地為四國喀斯特、伊尾木洞、牧野公園；日劇迷間口耳相傳，由生田斗真主演以「最後的清流—四萬十川」為舞台的青春熱血日劇《遲開的向日葵》，取景地安並水車之里。
以振興高知縣觀光為主軸，主角錦戶亮及堀北真希取景地遍及縣內各地的電影《來觀光吧！縣廳款待課》，取景地為手結港可動橋；或是由新世代動畫大師細田守執導，以仁淀川及鏡川兩條清流做舞台參考的超人氣動畫《龍與雀斑公主》，淺尾沈下橋；吉卜力工作室出品鏡頭聚焦在高知市區的懷舊動畫《海潮之聲》，一次網羅劇迷們嚮往已久的舞台巡禮。
日本高知縣知事濵田省司，日前出席開放直航記者會時表示，過去疫情阻礙了許多外國旅客造訪日本，本次為高知縣首次接受海外定期航班包機，希望透過本次合作讓更多台灣旅客了解高知，創下無限的商機。台灣虎航直飛高知航班，將於5月10日起至10月28日期間每週兩班，為期約半年共50架次。四國是日本保持最完整的秘境，也被旅遊雜誌《Lonely Planet》評選爲「2022年最優良的旅遊景點」。