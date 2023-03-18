AV導演圤智雨遭陌生男痛毆！怒發文痛批：台北真的不安全
近日，AV導演圤智雨爭議不斷，先是跟「最美魚販」劉心語（阿澎）扯上官司，又被爆出是「炒飯妹」林彤爆紅的幕後推手。17日，圤智雨於臉書發文，稱遭不明人士持球棒攻擊。目前圤智雨已報警處理，並到醫院驗傷準備提告，對此，轄區士林分局獲報後，立即調閱監視器影像，發現有不明男子疑似埋伏、等待圤智雨返家，之後打傷圤智雨離去，警方已初步掌握男子特徵等，將持續追查男子身分及動機。
記者林盈君／綜合報導
據了解，圤智雨17日下午前往高院，準備跟「最美魚販」劉心語開庭，當時圤智雨先出門購物、遛狗再返家時，卻看到一名陌生男子，正在開自家的信箱，他隨即開口詢問，未料對方竟持球棒攻擊，甚至擋住門不讓圤智雨出去，最後傷人落跑逃離現場。圤智雨表示「這個人真的膽大包天，而這一次我非常納悶的想說，會不會太巧了」，並指出「上次是跟劉心語在高院開完庭以後出來被攻擊，這次是開庭以前被攻擊，有沒有那麼巧啊？」
圤智雨更喊話「台北市真的不安全」，並表示已決定暫時搬到新北市。對此，轄區警方已展開偵辦，經調閱監視器，發現一名男子在圤智雨家附近徘徊，見圤智雨返家便上前攻擊，目前警方已初步掌握犯案嫌犯，積極偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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